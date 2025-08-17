Костадинов за срещата на Тръмп и Путин: ЕС беше принизен до страничен наблюдател, икономически придатък на САЩ и географски апендикс на Евразия

След срещата на президентите на Руската федерация и САЩ – Владимир Путин и Доналд Тръмп, Костадин Костадинов – председателят на “Възраждане”, сподели в социалната мрежа политическия си анализ на срещата.

Той подчерта, че двамата президенти на велики сили са показали как се защитават национални интереси и как не се спират пред нищо, за да го сторят. Според него политиката на силата и свършените факти, формулирана от Бисмарк, се е завърнала триумфално на голямата сцена, с което епохата на скритата доминация и меката сила отива в миналото. В анализа си Костадинов критикува остро политиката на Европейския съюз, но още по-остро критичен е към българските правителства. Целият анализ на Костадинов прилагаме в следващите редове.

„Здравей, съседе!“ С този поздрав от страна на руския президент Путин към неговия домакин Тръмп започна срещата между ръководителите на САЩ и Русия. Двете велики сили си припомниха, че са съседи (най-близкото разстояние между двете държави в Беринговия проток е точно 5 км), размениха си взаимни любезности и комплименти и се разбраха да продължат директните преговори.

Няколко са изводите от срещата Путин – Тръмп:

1. Украйна загуби войната. Но големият губещ не е тя. За нея отдавна е ясно, че тя не просто загуби войната, но и ще плати цената за водената от нея пронацистка политика през последното десетилетие – така, както фашистка Германия плати висока цена за предизвиканата от нея Втора световна война. Големият губещ е Европейският съюз, превърнал се в спомоществувател на нацизма и кредитор на войната в Украйна.

2. ЕС беше едновременно принизен до страничен геополитически наблюдател, икономически придатък на САЩ и географски апендикс на Евразия.

3. Путин доказа, с брилянтен комплекс от военни, икономически и финансови мерки, че мястото на Русия, като една от петте велики сили на планетата, е непроменимо.

4. Тръмп се превърна в (неподозиран от никого) майстор на дипломатическите триумфи, който същевременно успя да изтръгне огромни икономически придобивки за своята страна от почти всички търговски партньори на САЩ.

5. „Реал политик“ (политиката на силата и свършените факти, формулирана от Бисмарк) се завърна триумфално на голямата сцена, с което епохата на скритата доминация и меката сила отиде в миналото. Еднополюсният свят е вече част от миналото, човечеството се завърна в епохата на Големия концерт – сложното и трудно сътрудничество/съперничество между Великите сили.

За нас, българите, от значение е само едно – къде сме ние на световната сцена? За съжаление отговорът не е добър за нас. България не просто липсва, нещо повече, все едно никога не я е имало. Десетилетията на слугинаж и измекярщина в международните отношения от страна на нашите правителства доведоха до пълно презрение и дори погнуса от страна на другите държави към винаги готовите да се наведат и да обслужат мазно всеки нов господар български управници. За още по-голямо наше съжаление това отношение към тях се превърна в отношение към целия ни народ. Единствената организирана сила в България, която може да възроди престижа на нашата страна и която се радва на уважение във всички основни центрове на влияние в света, е Възраждане! Единствено и само от нашия народ зависи дали ще избере пътя на Възраждане или ще продължи да следва пътя на разрухата и позора!

Тръмп и Путин показаха как се защитават национални интереси и как не се спират пред нищо, за да го сторят. Моето символ верую е, че няма големи и малки държави, има големи и малки държавници. Можем да бъдем сред големите, където вече сме били много пъти в своята хилядолетна история. Само трябва да го поискаме! Възраждане ще стори останалото.”, написа Костадин Костадинов – председател на “Възраждане”.

