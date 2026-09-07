Костадинов за победата на съюзниците на “Възраждане” – “Алтернатива за Германия”, на изборите в провинция Саксония-Анхалт

Българите остава да намерим мястото си в очертаващата се Нова Европа – на суверенните нации и европейските народи

“Поздравявам нашите европейски съюзници от „Алтернатива за Германия“ за огромната победа, която постигнаха на изборите в Саксония-Анхалт. При рекордна активност от почти 80% те получиха 44% от вота, с което са на крачка от съставянето на правителство на провинцията. Днес ще изпратя поздравителни писма както до националните лидери Тино Крупала и Алис Вайдел, така и до местния водач Улрих Зигмунд.

Това е вторият силен удар, който европейците нанасят на брюкселската тоталитарна система само в рамките на седмица. Припомням, че миналата неделя с категорично мнозинство Исландия реши на референдум да не води преговори за членство в ЕС. Изборите и референдумите в Европа бавно, но неумолимо променят политическата картина на стария континент. Само след по-малко от 10 месеца предстоят избори във Франция и Италия, а вероятно и предсрочни избори в Германия (с оглед срива на управляващата коалиция ХДС-ГСДП). На тях нашите съюзници ще постигнат още по-големи успехи. Старият ЕС на директивите, забраните, санкциите, репресиите, акултурацията, дехристиянизацията, пропагандата и фашизма си отива. Бавно, но сигурно.

А за нас, българите, остава да намерим мястото си в очертаващата се Нова Европа – на суверенните нации и европейските народи. Първа стъпка за нас са идващите президентски избори. На тях имаме само две алтернативи – кандидат на “Възраждане” или всички останали послушници на Брюксел. Вярвам, че както преди 141 години при Съединението, така и сега, ще намерим сили да покажем на целия свят, че сме независим народ и ще правим само това, което е в интерес на нашата България!”, гласи позицията на Костадин Костадинов.