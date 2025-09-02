Костадинов с разказ какво се случи в Сопот: Изсипаха Урсула като чувал с картофи на един разнебитен асфалтов плац, не влезе през главния вход

Председателят на “Възраждане” направи кратка равносметка за случилото се във вчерашния ден пред ВМЗ – Сопот.



“Още в 9 ч., въпреки проливния дъжд, десетки поддръжници на Възраждане започнаха да се събират пред входа на ВМЗ – Сопот. В следващите часове хората станаха няколкостотин и по обяд вече блокираха главния вход на завода. Това беше и причината протестът да започне толкова рано – при по-късен час полицията щеше да е блокирала всякакви възможни достъпи. Опитите на полицията да пробие блокадата бяха неуспешни, макар че се стигна до сблъсъци, когато една кола на полицията се опита да мине през множеството протестиращи. Бях пред колата и шофьорът, като една типична мутра, се опита да мине през краката ми. В крайна сметка опитите на полицаите не успяха и те се задоволиха да направят кордон на няколко метра от нас. Входът остана блокиран през целия ден. Междувременно изпратихме хора, които да стоят на пост пред цеха на ВМЗ в съседното село Иганово, където Урсула трябваше да отиде по план. Всичко това предизвика логистичен хаос в плана на колониалните власти за посрещането на началничката им. Те се принудиха да я докарат с хеликоптер, който кацна почти аварийно в опразнен паркинг вътре в завода. Урсула влезе в предприятието не през главния вход, а беше изсипана като чувал на един разнебитен асфалтов плац. През всичкото това време свободните българи, които бяхме на протеста, стояхме на заетите позиции, въпреки проливния дъжд, който се изля три пъти през деня. Накрая, когато всичко беше вече почти приключило, се появиха няколко десетки партийци от величие. Първо отвориха един багажник и почнаха да продават партийни тениски, след което започнаха да провокират събралите се протестиращи от Възраждане, опитвайки се да предизвикат сблъсък. Не им се получи нито едното, нито другото. За отбелязване е обаче факта, че едва 15 минути след опита им за провокация в медиите на Пеевски вече имаше „репортаж“ от мястото на събитието, обясняващ как имало сблъсък между величие и Възраждане. По другите медии такава „новина“ не се появи. Това много ефектно показа кой беше пратил сектантите и кой се опита да раздели и маргинализира протеста. Е, не успя. В резултат, след като постояха около два часа, пуделите на Пеевски се разотидоха. Резюмето на пеевската провокация е кратко – Възраждане срещу Урсула, величие срещу Възраждане”. Тъй като в завода имаше подготвени официални лимузини за извеждането на Урсула от там, възрожденците останаха в блокада на входа до 19.40 ч., когато в крайна сметка еничарите се отказаха окончателно от плановете си да минат през официалния вход. Това им провали плановете да я закарат в Иганово, тъй като там няма пригодена площ за кацане на хеликоптер, и я върнаха по въздуха обратно в Пловдив.

На финала ще ви припомня безславния българсси мин.-председател Орешарски. За една година управление той се прослави с това, че опозна всички задни входове на републиката. Е, на Урсула вчера и се случи нещо подобно. Времето на този провален брюкселски елит, както и на неговите местни слуги, изтича. Възраждане вчера показа, че България не се продава и предава, че България – това е слава!

Благодаря на всички, които вчера загърбиха личните си дела в неделния ден, за да дойдат на протеста в Сопот. Поклон вам, достойни и свободни сънародници!”, написа Костадинов в публикацията си в социалните мрежи.

