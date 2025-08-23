събота, август 23, 2025
Последни:
Политика

Костадинов призова българското правителство да осъди атаката на Украйна, която оставя без нефт нашите съюзници – Унгария и Словакия

Редактор

Както стана ясно от последните новини, в помпената станция „Унеча“ в Брянска област, която е част от петролопровода „Дружба“, е избухнал пожар, вследствие на атака с украински дрон.

През петролопровода се доставят петролни продукти от Руската федерация до Словакия и Унгария, които са съюзници на нашата страна. Двете държави нямат алтернативен източник на нефт. Призоваваме българското правителство да осъди украинската страна за извършения от нея атентат, който обрича на криза двете страни Унгария и Словакия. Българският външен министър е добре веднага да се изкаже по така създалата се ситуация в Европа.

Интересно от мрежата

Вижте още

Владимир Георгиев: БСП-ОЛ се стремим да сме модерна партия, работим за правата на трудещите се и младите

Редактор

ПП стартира петиция под мотото „България не е за продан!“ срещу скандалните продажби

Редактор

Николай Гюров: Напускам ПП, но не напускам битката за Пловдив

Редактор

Pin It on Pinterest