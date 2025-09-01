Костадинов към Урсула: България не е военен полигон

Българският народ протестира против намерението на ГЕРБ, ДПС и техните патерици в парламента. да ни въвлекат във война.

Няма друга причина, поради която да водят тайно Урсула във ВМЗ -Сопот. Европа не предвижда инвестиции в България, а да я превърне във фронтова линия. Днес им объркахме плановете, объркахме и дипломатическата програма на кабинета Борисов, в който Желязков е само поставено лице. Не успяха да вкарат Урсула през парадния вход, доведоха я по въздух. Нека продължим да им объркваме плановете и да им покажем, че България не е военен полигон. Днес протестираме, но ще продължим и на 13 септември.

Елате и излезте всички, за да свалим правителството сега. После ще е късно.

Facebook

Twitter



Shares