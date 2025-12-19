Костадинов към синдикатите: Незаконното вкарване на България в еврозоната доведе до бюджет съставен на база манипулирани данни

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов, народните представители Димо Дренчев и Георги Георгиев проведоха среща в НС с представители на КНСБ и КТ „Подкрепа“.

От страна на синдикатите присъстваха Петър Мишев – икономически анализатор в КНСБ, Любослав Костов – главен икономист на КНСБ, Димитър Манолов – президент на КТ „Подкрепа“, Атанас Качарчев – главен икономист на КТ „Подкрепа“, Десислава Илиева – експерт на КТ „Подкрепа“

На срещата беше обсъден бюджета на държавата. Като Костадин Костадинов представи позицията на „Възраждане“, която е категорично против тегленето на какъвто и да е държавен дълг.

„Незаконното вкарване на България в Еврозоната доведе до бюджет изграден на база манипулирани данни. Този бюджет в никакъв случай не бива да бъде приеман. В национален ефир Симеон Дянков говореше дори за свръхдефицит, поради това поискахме неговото изслушване, но беше отхвърлено. Ние сме категорично против този бюджет, категорично против сме и да бъде удължен. Искаме да бъде направен нов бюджет, който да отразява реалната политическа обстановка.“, каза председателят на политическата организация.

Беше обсъдена възможността за попълване на държавната хазна, ако се преосмисли държавната политика по отношение на пенсионните фондове, концесиите и свръхпечалбите на банките, което може да доведе до внасяне на средства в държавната хазна.

