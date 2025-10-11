Костадинов: България е по-близо до война, взимат ни златото, а налаганата тема е вменяваната отговорност на жълтите медии

Председателят на „Възраждане“ призова за оставка на правителството

През изминалата парламентарна седмица България е една стъпка по-близо до война, защото Народното събрание реши да прехвърли повече правомощия в сферата на отбраната на НАТО. Две трети от златото на България, което е малко над 40 тона, е в Лондон, а БНБ закупи 2,1 тона злато на международните пазари, което представлява 1% от брутните ѝ валутни резерви. Съгласно правилата на Европейската централна банка, при приемане на еврото Българската народна банка следва да предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ. Въпросът какво се случва с българското злато не беше засегнат никъде в общественото пространство. Направена беше решителна крачка към присвояването на „Лукойл“ от Пеевски и Борисов, което е много лош сигнал за всички чуждестранни инвеститори. Звучи като „Не идвайте тук, защото страната ни си харесва бизнеси и ги отнема“. Лидерът на партията мандатоносител търгува с държавна и недържавна собственост, за да извади от „Магнитски“ Пеевски и Горанов и да им помогне да си спасят откраднатото. Всичко това потъна в създадената криза за боклука в два столични района и закона, внесен от една от управляващите партии, който според медиите ограничава свободата на словото и налага цензура.

Цензура днес в България има и за съжаление много медии са използвани, за да бъде налагана една тема като актуална, а други да бъдат скрити. „Възраждане“ е цезурирана, като ефирът на двете частни национални телевизии са затворени за представителите на политическата организация от месеци. Българското общество е приспивано ежедневно, докато държавата ни е убивана. Живеем в диктатура, представена като демокрация, в която скандално е да подлежи на наказателна отговорност клеветник, който пише жълти новини, но е представяно като безобидно разграбването на Родината ни. Българи, време няма, държава не остана, време е да вземем нещата в ръцете си. Правителството трябва да подаде оставка, незабавно – доброволно или доброзорно, защото е вредно за България и с решенията си притиска всяка обществена сфера. Владее медиите и определя дневния ред на обществото чрез тях. Натискът и цензурата трябва да спрат.

