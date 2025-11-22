Костадин Костадинов: Войната в Украйна трябва да спре

Това е гражданска война, защото от едната и другата страна се бият хора, които говорят на един и същи език”.

Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов в ефира на Дарик радио. Той подчерта, че за да се случи това „Украйна трябва да се освободи от този изключително дивашки, античовешки режим на Зеленски, който избива хората които не са съгласни с него. Там буквално ги избиват като животни!”, заяви Костадинов.

„В Украйна има една античовешка идеология, която превръща руснаците и въобще другите малцинства, във втора категория хора. Там може да се избиват и да се изгарят руснаци, в България не може да се казва дори. А това се случва от десетилетие”, обясни още председателят на „Възраждане“.

Костадинов каза, че още като студент е бил в Лвов през 2001 г. и тогава е забелязал „силно националистически настроения“, които според него са предпоставка за днешната ескалация. „На улиците на Лвов имаше надписи „Смърт на руснаците” и подобни – 2001 година беше това. И сега говоря не като политик, а като историк – когато се опитвахме да говорим с хората тогава, те се страхуваха да използват руски. Говореха го с желание, но се оглеждаха някой да не ги чуе. Мога да покажа стотици страници с доказателства с убити опозиционери в Украйна, разстреляни публично журналисти и не един и двама, а стотици и хиляди хора. Това е процес. Той започна 2013 г след т.нар майдан. Никоя държава не може да си позволи правото да тероризира една част от своите граждани просто защото са от друг етнос”, каза Костадинов.

Той заяви, че териториалната цялост на Украйна е била гарантирана в Будапещенския меморандум, но настоя, че в документа имало ангажимент страната да гарантира правата на всички свои граждани – нещо, което по думите му не е било изпълнено.

За обяснението на тези факти, Костадинов заяви, че Украйна е създадена по американски проект. За доказателство цитира информация от книгата „Голямата шахматна дъска” на американския държавник Збигнев Бжежински: „Русия един ден ще се опита да си инкорпорира обратно Украйна, защото тя е наполовина населена с руснаци. Ние това не бива да го допускаме, защото Русия отново ще стане империя, затова не трябва да го допускаме. Затова трябва да укрепваме Украйна, но затова трябва да създадем в нея национална идеология, която трябва да е на антируска основа”, посочи Костадинов и добави: „И точно поради тази причина Украйна беше създадена, за да се насъска срещу Русия, да има граждански конфликт, да се изрови кървав ров между тези две държави, населени с един народ, който се разбира помежду си”.

Относно поставянето на физическото начало на войната от Русия, той направи историческа аналогия с Втората балканска война, подчертавайки, че в подобни конфликти формалният инициатор често се посочва лесно, но причините са по-дълбоки. Посочи, че България започва бойните действия през 1913 г., но мотивите са произтичали от напрежението и насилието в регионите с българско население. По думите му, днешната ситуация между Русия и Украйна има сходни исторически пластове, в които причини и резултати се смесват.

„Някой говорят, че това било войната на Путин. Това обаче не е така, идете и вижте на място”, заяви Костадинов. Той прогнозира, че тази война ще приключи с победа на Русия: „Кога точно ще се случи това, не може да кажем. Дано да стане скоро. Тръмп е оптимист, че ще се случи до края на месеца. Аз не вярвам това да стане. Украинците имат правото да седнат на масата за преговори”, каза председателят на „Възраждане“.

„Тази война трябва да спре! Това може да стане ако нацисткият режим на Зеленски реши да капитулира, защото така или иначе, това ще се случи. Колкото по-скоро отиде в боклука на историята, където му е мястото и Украйна стане свободна, демократична държава за всички хора в нея – толкова по-добре и за Украйна, и за човечеството като цяло”, обобщи Костадин Костадинов.

Цялото интервю може да видите тук: – https://www.facebook.com/kostadin.eu/videos/1122531586377149

