Костадин Костадинов: Вотът на недоверие се превърна в параван за ГЕРБ и ДПС

Костадин Костадинов проведе брифинг в НС, в който разкритикува подготовката на вносителите на вота на недоверие и очерта позицията на партията по ключови национални теми.

„Очаквах много по-сериозно и отговорно поведение от страна на вносителите по темата за завладяната държава. Вместо това видяхме изключително непрофесионална и слаба подготовка. Те на практика осигуриха шест месеца спокойствие на правителството.“, заяви председателят на „Възраждане“ пред журналисти.

Той подчерта, че „две мафиотски групировки в лицето на ГЕРБ и ДПС, заедно със своите патерици – БСП и ИТН, в момента разпределят обществения ресурс така, както намерят за добре. С други думи, ограбват всеки един от нас.“

Според него вносителите са объркали и самото авторство на вота: „Днес чух, че ППДБ са вносители, после МЕЧ, после АПС – всички са вносители. Но няма значение кой внася вота, важно е резултатът. А резултат, за съжаление, няма да има, защото правителството няма да падне.“

Костадин Костадинов съобщи, че „Възраждане“ е готова да внесе шести вот на недоверие, ако събере още пет подписа. „В момента имаме 43 подписа. Нашите мотиви бяха подготвени още през юли и за съжаление днес са още по-актуални. Водната криза е станала далеч по-сериозна оттогава.“

Председателят на политическата организация отдели специално внимание на проекта за инвестиция на РайнМетал, който според него е „на практика български заем за чужд интерес“. „РайнМетал не внасят нищо, ние внасяме всичко, а те притежават 51% от собствеността. Дългът е за нас, управлението и печалбата са за тях. Това е национално предателство.“, подчерта той.

Костадинов предупреди и за екологичните рискове: „Това е мръсно производство, което е и потенциално опасно. Вместо да се правят инвестиции в съвременно технологично производство – дронове, бронирани машини, компоненти за самолети – у нас идва най-замърсяващата част от индустрията.“

В частта за националната сигурност Костадинов беше категоричен: „Ако човекът, който върна украинските престъпници в България, бъде назначен за шеф на ДАНС, ние вече няма да имаме българска агенция по национална сигурност, а допълнителна бойна група на организираната престъпност.“

Според него, политическите сили трябва да защитават националните интереси чрез прозрачни и високотехнологични решения, а не чрез „заеми и мръсни производства, които ощетяват държавата“.

