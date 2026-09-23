Костадин Костадинов: Там, където свършва законът, започва  моралът 

Над 16 700 българи гласуваха за кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане”. Гласът на народа определи Костадинов – Волгин да станат част от предизборната надпревара.

За кампанията си “Възраждане” избира надслова “Различният избор”, защото кандидатпрезидентската двойка се отличава от всички останали евроатлантически такива със своите пробългарски позиции, категорични и ясни възгледи. В предизборната надпревара кандидатпрезидентската двойка на “Възраждане” влиза с ясна визия за развитието на България и при равен шанс с всички останали.

В кампанията кандидатите на “Възраждане” влизат с равен старт спрямо всички останали кандидати и няма да използват никакъв държавен ресурс по време на кандидатпрезидентската кампания. Костадинов и Волгин апелират и към всички останали кандидати да слязат от държавните коли, да се откажат от охраната на НСО и да започнат кампанията в равен старт, както вече това обяви Костадинов в социалната мрежа.

“От вчера съм кандидат за президент на България. В тази битка съм заедно с Петър Волгин, който е кандидат за вицепрезидент. Ще се постараем да оправдаем доверието на хилядите свободни българи, които ни номинираха, и вярвам, че на 25 октомври ще отидем на балотаж и след това ще спечелим изборите.

Преди това обаче съм длъжен да свърша нещо, което вече сторих. Тъй като съм народен представител, а това ме поставя в привилегирована позиция спрямо останалите кандидати, които не разполагат с парламентарната трибуна, от днес вече съм в отпуск до края на кампанията. Не съм длъжен да го правя, защото няма такова законово изискване, но там, където свършва законът, почва моралът. Ето защо няма да ползвам и служебна кола на парламента по време на кампанията. Смятам, че така е честно спрямо останалите и най-вече спрямо българските граждани. Едни от най-важните неща в живота са моралът и личният пример. А те, за съжаление, в българската политика са изключително дефицитни. На тези избори за пореден път сме различният избор! И няма да спрем да го отстояваме всеки ден!”, написа Костадинов в социалната мрежа.