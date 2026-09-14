Костадин Костадинов: Разпадът на Великобритания е банален въпрос на време

“Възраждане” с пълна подкрепа за независимостта на Шотландия и Уелс и пълна подкрепа за обединението на Ирландия.

Днес председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, коментира намерението на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат декларация за общи действия за отделяне от Великобритания. Той припомни, че преди 12 години, когато се е състоял

първият референдум за независимост на Шотландия, е написал статия, в която е обяснил, че Обединеното кралство скоро ще стане Разединено кралство. Тогава написаното от Костадинов е било осмяно и охулено от пропагандата. Днес обаче по-голямата част от написаното преди 12 години от Костадинов вече е факт, регионалните парламенти на Шотландия и Уелс вече имат много по-големи права, а в Северна Ирландия открито се говори за обединение с Ирландия.

“Днес ще се случи нещо безпрецедентно – министър-председателите на Шотландия, Уелс и Северна Ирландия ще подпишат декларация за общи действия за отделяне от Великобритания. Нещо повече – миналата седмица не кой да е, а американският президент Доналд Тръмп публично се обяви за обединение на Ирландия и Северна Ирландия при посещението си в Дъблин. Ето защо разпадът на Великобритания е вече само банален въпрос на време.”, написа Костадинов в социалната мрежа и добави, че позицията на “Възраждане” е категорична и ясна и тя е за пълна подкрепа за независимостта на Шотландия и Уелс и пълна подкрепа за обединението на Ирландия.

“Имам специален афинитет към Уелс – тази държава е заробена от Англия през 1282 г. и вече 750 години е под чужда окупация, но това не е пречупило съпротивата на един от най-старите народи на Европа, уелският (кимрийският). Надявам се много скоро да можем да приветстваме древните Алба и Къмри (каквито са местните названия на Шотландия и Уелс) сред независимите нации на Европа!”, завършва коментара си Костадинов, който публикува в социалната мрежа тази сутрин.

Статията написана в блога на Костадинов и посветена на този въпрос, написана от него и публикувана на 16.09.2014 г. може да видите в неговия блог kostadin.eu: – https://kostadin.eu/шотландия- и-разединяването-на-обедин/? fbclid= IwY2xjawUUo6BwZG9mBWV4dG4DYWVt AjEwAGJyaWQRMFF2d1lxUEZuUDdpSH Ezc2pzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkx Nzg4MjAwODkyAAEeR8l45M4KruiJbk TOhlB6SdEXyMkdC8xs0m1Ome75vyjU Q0am0jN9dgKSYYU_aem_ ga2VEtlz6h0fRwSvXxKZuA