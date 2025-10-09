Костадин Костадинов: При войната за боклука губят гражданите, а мафията само печели

На брифинг в Народното събрание Костадин Костадинов коментира кризата с боклука в София, намесата на мафията, както и ролята на Бойко Борисов в актуалните политически процеси.

„Всички виждаме, че се намираме в много сериозна криза в София, която за съжаление не е безпрецедентна, а се повтаря циклично. Кризата с боклука е резултат от сблъсъка между българското бездарие и българското малоумие. Българската държава отново води война с българската столица, използвайки мафията и нейните механизми. Пострадали са единствено жителите и гостите на София.“, заяви Костадинов пред журналисти.

Той припомни, че подобен сценарий вече е бил прилаган през 2009 г., когато тройната коалиция вкарала София в криза с боклука, за да дискредитира тогавашния кмет Борисов. „Сега ситуацията е обърната – Борисов прави същото срещу кмета Терзиев. Войната между политическите групировки, всяка от които има свои криминални елементи, вреди само на гражданите.“, каза председателят на „Възраждане“.

По думите му подобни примери са познати и в други страни, където мафията е силно вплетена в управлението. „Помните Неапол, когато градът бе блокиран десетилетия от мафиотски фирми, докато държавата не проведе мащабна операция с армията, за да се справи с проблема. У нас също трябва решителна намеса на държавата.“

Костадинов посочи, че решението е в общините да поемат сами сметосъбирането. „Има малки и не толкова богати общини, които създадоха собствени фирми и намалиха разходите три пъти. Щом Стралджа може, защо София да не може?“, попита той.

В изказването си председателят на „Възраждане“ акцентира върху ролята на мафиотски структури в страната и спомена името на Таки. „Днес столицата е заложник не на държавата, а на мафията. Преди беше Вълка, сега е Таки. Това е доказателство, че живеем в държава, подчинена на престъпни групировки.“

Според него основната отговорност е на правителството. „Ние призоваваме премиера незабавно да предприеме реални и адекватни действия, за да прекрати намесата на мафията в управлението и конкретно в казуса с боклука. И същевременно настояваме кметът Васил Терзиев максимално бързо да реши проблема. Ако не знае как, да попита колегите си от малките общини.“

Костадин Костадинов засегна и международния имидж на България. „Изпитвам сериозно притеснение за начина, по който чуждите посланици възприемат нашата столица. Столицата на държава, която уж е член на клуба на богатите, тъне в боклук. Това е позор.“

Той не пропусна и темата за Бойко Борисов и скандала с Wall Street Journal. „Не може едно лице, което се самонарича „депутатче’“, да ходи и да преговаря с хора от обкръжението на Доналд Тръмп. Ако аз бях провел подобен разговор с представител на Русия, щеше да избухне международен скандал. Това е държавна измяна.“

В заключение Костадинов цитира Айнщайн: „Тези хора с глупостта си надминават всички граници, доказвайки аксиомата на Айнщайн, че само две неща са безкрайни – вселената и глупостта. Но той казва, че за вселената не е сигурен.“

„България има нужда от преосноваване. Не може мафиоти, наркобарони и кокаинови крале да определят ритъма на живот в държавата. Ако не се освободим от тях, държавата ще бъде унищожена окончателно.“, каза в заключение председателят на „Възраждане“.

