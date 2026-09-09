Костадин Костадинов: Националният егоизъм е това, което движи историята напред

Днешните лицемери бяха наредени само преди 3 дни в Пловдив, за да почетат паметта на онези, които днес поругават, обяснявайки, че не му е сега времето.

Днешното заседание на Народното събрание започна с политическа декларация на “Възраждане”.

“Нашата декларация щеше да бъде посветена на един ден, който по принцип е пример в нашата история, защото показва как трябва да се защитава национален интерес. Защото преди 141 години българите не се съобразиха с нито едно от изискванията на Великите сили, нарушиха всички основни принципи на международното право и съобразно действащото международно право анексираха територията на чужда държава”, каза председателят на “Възраждане”, Костадин Костадинов, и добави че в наши дни, случилото се на 6 септември 1885 г. щеше да бъде невъзможно, ако трябваше да се случи днес.

Причината е, че в нашия парламент в последните десетилетия доминират хора, които са превърнали подчинението, раболепието и васалитета в свещена крава, пред която се кълнат всеки божи ден. Той остро критикува факта, че почти няма седмица, в която преобладаващото управляващо мнозинство на “Прогресивна България” и патериците му от ГЕРБ, ДПС, ДБ и ПП да не приемат поправка в различни закони, защото така са наредили от Брюксел и това е директивата.

“Българският парламент се е изпразнил от съдържание. А тук е пълно с „лъжесъединисти“. Между другото, и защо казвам „лъжесъединисти“ – защото през 1884 година една партия взема властта в Източна Румелия с лозунга, че ще направи съединение още утре, след като вземе властта. Естествено, народът ѝ дава властта със 70%, очаквайки тези, за които е гласувал, да си изпълнят обещанието, но на следващия ден, след като вземат властта, те казват: „Не му е сега времето. Не ги разбирате нещата. Това е многопластова политика. Това е нещо, което е сериозно, тука има тънки линии, които вие не усещате, затова няма да направим сега съединение.“ Естествено, разочарованите българи изпращат тази партия на боклука на историята, където ѝ е мястото, и даже никога вече не си спомнят истинското ѝ име, защото в нашата история тя остава с името „лъжесъединисти“.

Същото нещо виждаме и тука, в лицето на „Прогресивна България“, които обещаваха неща, които сега не изпълняват. Напротив, сложили са удобно наколенките пред нашите така наречени европейски и американски партньори и правят това, което им се нареди. Даже миналата седмица тук, от тази трибуна, ни държаха морал: „Как може ние, от „Възраждане“, да говорим, че не трябва да спазваме указанията и директивите на Европейския съюз?“ Ами може! Много просто. Когато поставиш националния интерес над всичко, всичко може. Защото това е индулгенцията за всяко нарушение на международните права и на международното право, и на всякакви други още законодателни форми и договори, и договорености, които не са вече в интерес на нашата държава и в интерес на Републиката, и в интерес на българския народ.” каза Костадинов и добави, че така разсъждават независимите държави и че те правят това, което е добре за тях.

“Защото нито една държава не се е появила на световната карта, след като някоя друга е казала: „Абе, дайте да дадем тука една част от нашата територия на друга държава“ или „Искате ли да се отцепите, да ви дадем възможност да се създадете като отделна държава?“ Няма такъв случай!”, каза с ирония Костадинов.

Той добави, че всяка държава се е появила, защото е основана с кръв и кости от тези, които са се били и умирали за нейната свобода. Припомни на всички в пленарната зала, че на планетата Земя има 5000 народности, но само 200 държави и че България е част от този много елитен клуб на държавите.

“Защото нашият народ е излъчвал хора, които са се борили, били и умирали за свободата на България. А днес залата е пълна с „лъжесъединисти“ , които си казват: „Няма никакъв проблем да изпълняваме това, което на нас ни се нареди“. И същевременно всички тези лицемери бяха наредени само преди 3 дни в Пловдив, за да почетат паметта на онези, които днес поругават постоянно и всекидневно. Обяснявайки, че не му е сега времето. Защото ако дейците на Българското съединение бяха разсъждавали като тук сегашните или предишните, или по-предишните въобще през последните няколко десетилетия депутати и министри, и министър-председатели на България, никога нямаше да има съединение. “, каза още Костадинов.

Той добави, че днес е една друга дата, която е свързана с превратна промяна в историята на България, и дата, която през последните няколко години е системно обругавана и охулвана.

“ Поредица от лъжи в последните няколко десетилетия се наслагват върху тази дата.”, категоричен е Костадинов.

“Било спряно европейското развитие на България. Нищо подобно! България към 89-та година беше една от най-развитите държави в света. Бил избит елитът на българската нация. Аз се съмнявам, че тук някой друг освен мен е чел списъка на осъдените от Народния съд, но една голяма част от тези хора са осъдени поради една много проста причина – отрязали са партизанска глава. Самият аз съм показвал подобни снимки от трибуната. Елитът на нацията, който реже глави, който се снима с тях, елитът на нацията, който изгаря хора живи в пещите… Елитът на нацията, който унищожи всъщност една част от елита на нацията. Гео Милев какъв е? Да не би да не е елитът на нацията? Или него не го броим? Всъщност знаем, че за една част от нашите сънародници и Гео Милев, и Никола Вапцаров – те са, меко казано, спорни личности.”, каза Костадинов от трибуната и добави, че когато говорим за 9 септември, трябва да коментираме истинските факти.

“Да, има осъдени, които са несправедливо осъдени от Народния съд. Да, има изключително много хора, които понасят несправедлива присъда. Но да – такова е било времето. И в цяла Западна Европа, не само в Източна Европа, минава абсолютно същият процес. Защото дори самото име „Народен съд“ не е измислено тук. Първите народни съдилища са именно в Германия“, каза още Костадинов и добави:

“Ние имаме ден, в който почитаме жертвите на комунизма. А кога ще почетем жертвите на фашизма в България, защото има фашизъм в България? Кога ще почетем Гео Милев? Кога ще почетем всички останали, които отиват за справка в полицията и не се връщат? Кога ще почетем Йосиф Хербст и още много, много, много други? Защото не са стотици, хиляди са! Кога ще почетем тези, които им отрязаха главите? Защото като отидете на паметника на НДК, ще видите там, където е стената с имената на загиналите – там са имената на главорези, на хора, които са рязали глави и затова са получили пари!”, завърши декларацията си Костадинов.