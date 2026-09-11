Костадин Костадинов: Да принуждаваш българи в Македония да говорят на чужд  език е насилие над един цял народ

Председателят на „Възраждане“, Костадин Костадинов, постави от парламентарната трибуна въпроса за отношението към българите в Република Северна Македония и мълчанието на българската държава, след като македонски национали бяха задължени от волейболната си федерация да отговарят на английски език пред български журналисти след мача между България и Република Северна Македония.

„Станахме свидетели на една доста срамна и неприятна ситуация. След мача български журналисти вземаха интервюта от всички играчи, включително от македонските национали. Интересното беше, че македонските национали даваха отговорите си на английски език“, заяви Костадинов.

Той подчерта, че самите волейболисти са обяснили причината.

„Това са достойни хора, това са хора, които преди всичко са спортисти и за тях спортът е над всичко. Те самите казаха, че са били задължени от македонската федерация да отговарят на английски. Това вече представлява много сериозно политическо насилие“, каза председателят на „Възраждане“.

Костадинов направи разграничение между поведението на спортистите и това на президента на Република Северна Македония, Гордана Силяновска-Давкова, при посещението ѝ в България.

„Тя също отговаряше на английски, но тя е политик. Тя може да отговаря на каквито и да било чужди езици – може да отговаря на конгоански, може да отговаря на суахили.

Иска, може – нейно право е. Но когато един човек е принуждаван против волята си да говори на чужд език, а не на родния си, майчин български, защото в Македония езикът, който се говори от мнозинството от населението, е български диалект – това вече представлява насилие“, заяви той.

„Това представлява изкривяване на волята на един човек. Не, нещо повече – представлява насилие над волята на един цял народ, на българския народ в Македония“, подчерта Костадинов.

Председателят на „Възраждане“ свърза случая и с поредното дело срещу българин в Република Северна Македония – това срещу Ива Михайлова. Той припомни, че народните представители от „Възраждане“ Ангел Георгиев и Кръстьо Врачев присъстваха на съдебните заседания, а на последното заседание към тях са се присъединили депутати и от други парламентарни групи.

„Това е прекрасно, защото показва, че извън България преди всичко всички сме българи и забравяме и загърбваме политическите си разминавания и противоречия“, заяви Костадинов.

От парламентарната трибуна той прочете и писмо на македонски българин, изпратено във връзка с делото срещу Михайлова.

„Комунистите, србоманите ја пишуваа историјата на Македонија во Белград. И сега они најсилно знаат оти е фалсификат. Знаат оти ние сме Бугари. Нашите дедовци викаа: „Мајка Бугарија“. Зошто не се разбира тоа? Нека прочитаат. Секаде и секогаш сме биле Бугари и ќе бидеме Бугари.“

След прочитането му Костадинов обърна внимание, че думите не се нуждаят от превод пред българския парламент.

„Това, което сега ви прочетох, съм 100% сигурен, че беше разбрано от всеки един в тази зала, защото това е нашият български език, който се говори в Република Северна Македония от повече от един милион души“, заяви той.

Костадинов посочи и символичния паралел, че един от македонските национали, принудени да говорят на английски, се казва Георги Георгиев – име, което носят и няколко народни представители в българския парламент.

Той припомни и първата си международна среща в македонския парламент през 2021 г., когато разговаря с македонския политик Костадин Костадинов.

„Медиите тогава написаха: „Костадин Костадинов се сретна со Костадин Костадинов во Скопје“.

Ако можем да определим с едно кратко изречение ситуацията, в която се намира нашият народ в момента, това е то“, заяви председателят на „Възраждане“.

„Костадин Костадинов си говори с Костадин Костадинов, Георги Георгиев слуша Георги Георгиев. Ние говорим сами със себе си в огледалото и лошото е, че не се чуваме.“

Оттук Костадинов постави и големия въпрос към българските институции.

„Защо в тази ситуация, както и в много други още, нашата държава мълчи?“

„Македонският национал Георги Георгиев има трима съименници в този български парламент. Защо? Защото сме един народ, естествено!“, заяви той.

Костадинов настоя България да престане да се притеснява да защитава собствената си история.

„Ние трябва на висок глас винаги да го казваме това и не трябва по никакъв начин да се срамуваме или да се притесняваме, защото това е нашата история. И ако ние се отречем от нея, повярвайте ми, някой ще протегне нечистоплътни пръсти към нея.“

Като пример за възможен подход той посочи отношенията между каталунската и валенсианската езикова норма в Испания и постави въпроса за официално признаване на регионалните писмени норми на българския език.

„Ние трябва ясно и категорично да го отбележим, дори ако щете и с промяна в нашата Конституция, че българският език има две други регионални писмени норми – едната в Македония, а другата е на банатските българи, която даже се пише и на латиница“, заяви Костадинов.

В края на декларацията председателят на „Възраждане“ се обърна директно към българите от другата страна на границата на техния диалект:

„Во завршек сакам да речам дека сме биле еден народ, сме еден народ и ќе бидеме еден народ – и Бугарите овде, и Бугарите во Македонија сме еден народ!“

„Възраждане“ настоява българската държава да прекрати политиката на мълчание и ясно и последователно да защитава българите в Република Северна Македония, българския език и общата историческа памет.