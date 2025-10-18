Костадин Костадинов: Борисов да отиде при Доган – двамата да си играят сантасе

Ще ви припомня, че ние бихме ДПС на последните избори и няма проблем да ги бием още веднъж.

Това заяви на брифинг пред медиите председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов. Той постави под съмнение социологическите данни за процентите при евентуални избори днес, като посочи, че тези агенции се управляват именно от Пеевски.

„Гледам, че някои ни дават второ място, други – четвърто. Необходим е контрол върху социологията у нас.“, заяви Костадинов. „Ние не знаем реално дали тези социологически проучвания са се случили или не, имайки предвид цифрите, които вие самите знаете. И като гледаме как се усмихваме един на друг, всички знаем каква е ситуацията.“, добави той.

Председателят на „Възраждане“ отново призова и коментира, че политическата криза се засилва. „Всички сме наясно, че ГЕРБ и ДПС, двете основни клиентелистки формации в центъра на българския политически живот, са се прегърнали в една смъртоносна хватка.“, каза той и допълни:

„Това няма как да продължава вечно, защото ГЕРБ няма как да се примирят с ролята на втора цигулка, каквато очевидно към момента имат. Техните политически структури по места искат избори, защото отчаяно желаят да се отърват от тежката сянка на Пеевски.“, посочи още Костадин Костадинов пред журналистите.

„Знаем какви са отзивите от срещите с партийния актив, които Борисов незнайно защо нарича „срещи с хората по терен“. Те, хората, са неговите членове, които вече са доста малко. Във Варна видяхме, че бяха само 11 човека.“, каза Костадинов и сравни, че преди седмица на негова среща в сунгурларско село е имало 20 души.

„Щом като ГЕРБ във Варна могат да съберат едва 11 човека от собствения си партиен актив, можете да си направите сметка какво реално е останало от тази партия. Борисов знае това и в момента има два хода. Единият е да отиде на избори, за да запази нещо от партията си. Другият – просто да отиде да прави компания на Ахмед Доган и двамата да си играят сантасе. Да се събират двамата почетни председатели и да си припомнят колко са били някога силни и могъщи.“, посочи с усмивка председателят на „Възраждане“.

Той коментира и вечерното изявление на Бойко Борисов, който в централата на ГЕРБ заяви, че депутатите му повече няма да присъстват в пленарната зала и поиска преформатиране на правителството. „Много добра сценка, много добър моноспектакъл. Ходил съм на доста постановки и оцених този талант. Според мен българската сцена определено е отворена за един голям талант като Борисов, който, ако беше избрал да се развива там, вероятно щеше да спечели и „Оскар’“, каза иронично Костадинов.

„Видяхме обаче не толкова гняв, колкото силен вопъл за помощ. И то от неговите собствени хора. Те го гледаха с безразличие – не бяха никак ентусиазирани, но не бяха и уплашени.“, допълни той.

Костадин Костадинов уточни, че Пеевски няма как да продължи своя „рейд към държавата“ без ГЕРБ. „Той никога не може да стане основна политическа сила, дори не може да стане първа политическа сила в смисъла, в който си го представя. В Пазарджик стана, но с 18%, а ако ги пренесем на национално ниво, няма как да управлява държавата. Виждаме, че ГЕРБ с малко повече – 24% на последните избори – имат много сериозни трудности“, каза още той.

„На Пеевски му е нужен ГЕРБ като сателит, като патерица и като смокинов лист. По този начин той прикрива в очите на част от българското общество образа на ДПС като протурска и религиозна формация в политическия живот. Борисов обаче вече осъзна, че монополът му върху купуването на гласове и политическия алъш-вериш е тежко нарушен.“, посочи председателят на Възраждане.

„След като Пеевски застана начело еднолично и отвори тази партия за престъпници от всякакви етноси, тя се превърна от тясно етническа престъпна организация в мултиетническа престъпна организация – копие на ГЕРБ, защото това беше и ГЕРБ преди.“, каза още Костадинов.

Той посочи, че вече ясно личи преразпределението на порциите във властта. „Очевидно е, че този, който доскоро ги е разпределял, се е събудил една сутрин и е видял, че цялата баница е ометена от някой друг. Очевидно е, че в тази ситуация сега имат доста сериозни размисли как да продължат оттук насетне“, допълни той.

„В един момент се оказа, че ГЕРБ се е сдобил с отровна гъба двойник, отровен брат близнак, както искате го наречете, който в момента му изяжда дилърите“, обясни Костадин Костадинов, като добави, че има информация, че повечето от тези, които преди са купували гласове за ГЕРБ, сега са вербувани за ДПС.

„ГЕРБ вече няма как да бъде основната политическа сила и Пеевски ще играе напук срещу него. Ще му купува гласовете, ако трябва и по 500 лева на глас ще дава, само и само да ги купи той, а не Борисов. Така че при едни бъдещи избори предвиждам не повече от 300 000 гласа за ГЕРБ. „, каза той.

„Държавата е счупена, Министерският съвет е счупен, парламентът е счупен.“, подчерта и уточни, че „Възраждане“ иска нови избори от месеци. „Ние говорим за избори още от февруари. Говорим за това, че държавата ни е тикана насила в еврозоната и то от хора, които го правят с една единствена цел – да получат външна подкрепа.“, коментира председателят на „Възраждане“, като уточни, че говори за САЩ и ЕК, които обаче така и не са дали такава.

„Тъй като те са марионетки, свикнали винаги да бъдат ръководени от някого, за тях е много важно да имат външен ръководител.“, добави Костадинов.

„Смятам, че най-доброто решение за България са нови избори.“, обобщи той.

