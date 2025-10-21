Коста Стоянов: Време е всяко дете с обучителни затруднения да има равен достъп до образование

Инициативата, подкрепена от „Възраждане“, дава възможност на училищата да получат финансиране за закупуване на електронни четци и други помощни устройства за деца с дислексия, двигателни и обучителни затруднения.

Започна срокът за кандидатстване за асистиращи технологии за ученици със специални образователни потребности. Ученици с дислексия, двигателни затруднения и други специфични нарушения в способността за учене ще могат да получат модерни устройства, които улесняват достъпа им до образование. Това съобщи народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов, като уточни, че Министерството на образованието и науката е обявило началото на дейност 4 по Националната програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2025 година.

„Това е реална стъпка към приобщаващо образование, която ще даде шанс на стотици деца да учат равностойно и с увереност. Технологиите не трябва да бъдат привилегия, а инструмент за равен достъп до знание“, коментира Коста Стоянов.

Инициативата е насочена към осигуряване на по-добър достъп до информация и комуникация за деца с дислексия, дисграфия и дискалкулия, както и за ученици с физически увреждания или двигателни ограничения, които възпрепятстват участието им в учебния процес. Една от най-ценните възможности, които програмата предоставя, е закупуването на електронни четци – устройства, наподобяващи писалка, които сканират текст и го прочитат на глас. Те могат също да превеждат и възпроизвеждат съдържание на български и чужди езици, което ги прави изключително полезни за учениците със затруднения в ученето.

Технологията вече е въведена пилотно в две варненски училища, а обратната връзка от учители, родители и ученици е много положителна. Децата се чувстват по-уверени и по-спокойни в учебния процес, споделят преподаватели.

Въвеждането на асистиращи технологии е резултат от продължителна работа на екип от експерти и общественици, подкрепен от „Възраждане“, варненски общински съветници и народния представител Коста Стоянов.

Инициативата започва още през 2022 година по идея на Александра Чолакова – майка на дете с дислексия, арт-терапевт и специален педагог.

„Когато едно дете чуе текста, който не може да прочете, то престава да се страхува от думите. Виждаме как увереността му се връща буквално след няколко седмици работа“, споделя Чолакова.

С активното участие на д-р Полина Костадинова и Димитричка Минкова от сдружение „Дари усмивка“ са организирани кръгли маси и семинари с експерти по приобщаващо образование, както и с общинските съветници Юлиян Губатов и Диян Иванов.

Екипът стои и зад пътуващата изложба „Нищо страшно – дислексия!“ на Александра Чолакова, чиято цел е да повиши обществената осведоменост и да промени нагласите към децата с обучителни трудности. Изложбата вече беше представена в Народното събрание и Министерството на образованието и науката, а следващите ѝ спирки са Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град и сдружението на българите „Нейрофийтбек“ в Битоля, Република Северна Македония.

Общият бюджет по дейност 4 на националната програма е 150 000 лева. Всяко училище може да кандидатства за до 1200 лева за закупуване на електронни четци и други помощни технологии. Средствата се отпускат целево на училища на държавна и общинска издръжка.

Срокът за кандидатстване е от 13 до 31 октомври 2025 година. Всички необходими документи са достъпни на официалния сайт на Министерството на образованието и науката:

https://www.mon.bg/dokumentatsiya/programi-i-proekti/naczionalni-programi-2025/5-np-ikt-v-sistemata-na-preduchilisthnoto-i-uchilisthnoto-obrazovanie

Програмата е важна крачка към по-приобщаващо образование и пример за смислена дигитализация, защото дава възможност на всяко дете – независимо от трудностите му – да учи, да се развива и да вярва в собствените си способности.

