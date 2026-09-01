Коста Стоянов, „Възраждане“: Йотова и Гюров не направиха абсолютно нищо по казуса „Баба Алино“

Нито един от кандидатите за президент не направи нищо, за да спрат най-голямата корупционна схема в Европа

Илияна Йотова и Андрей Гюров не са направили нищо по казуса „Баба Алино“, въпреки високите държавни постове, които заемат или са заемали. Това заяви народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов на пресконференция във Варна, проведена точно година след като политическата организация публично постави случая с мащабното незаконно строителство край морската столица.

„Можем спокойно да попитаме какво направи Илияна Йотова по казуса „Баба Алино“. Какво направи Гюров, когато беше служебен министър-председател по казуса „Баба Алино“? Да ви кажа – нищо, абсолютно нищо не направи.“, заяви Стоянов.

По думите му хората, заемащи най-високите държавни постове, трябва да използват правомощията си при случаи с подобен обществен мащаб.

„Те дори не поставят този въпрос пред обществото, а камо ли да задвижат държавния механизъм с лостовете, с които разполагат“, каза народният представител. Той припомни, че темата е била обсъждана и в парламентарната Комисия за контрол над службите, а според него информация за случая се съдържа и в доклади на ДАНС.

Стоянов подчерта, че на 1 септември се навършва точно една година, откакто „Възраждане“ публично представи информация за незаконна сеч, строителство и сметища в района на природен парк „Златни пясъци“.

„Една година вече мина, но реално няма кой знае какви действия – да не кажа почти никакви – от страна на общинската власт, държавните институции и правоохранителните органи. За една година нямаме нито един осъден, нито един вкаран в затвора, нито един подведен под отговорност“, заяви Коста Стоянов.

Като показателен за темпа на институционалните действия той посочи данните за незаконните постройки. По думите му, от общо 104 постройки само за 12 има заповеди за премахване, а за 22 са издадени и връчени актове за незаконно строителство.

„Виждате с каква бързина действа Общината. От 104 незаконни постройки за една година само за 12 има заповеди за събаряне и само за 22 има издадени и връчени актове за незаконно строителство“, коментира Стоянов.

Той съобщи още, че след разговори с Община Варна, общинска полиция и строителен контрол е получил уверение за предприемане на действия по още 42 къщи, за които по реда на чл. 224а от Закона за устройство на територията трябва да бъде ограничен достъпът и да бъде преустановено снабдяването с електроенергия и вода.

Стоянов отправи остри критики и към прокуратурата след поредния опит да бъде прекъснато водоснабдяването към пет от къщите. По думите му представители на ВиК и полицията са били на място, но достъпът до водопроводната шахта е бил възпрепятстван с катинар.

Народният представител посочи дежурния прокурор Иван Богданов и заяви, че след потърсеното съдействие отговорът му е бил: „Правете каквото искате“. Според Стоянов разговорът е бил проведен на високоговорител и е чут от присъстващите служители.

„Прокуратурата действа изключително тромаво или умишлено бездейства“, заяви Стоянов и припомни, че „Възраждане“ е подавало множество сигнали по случая.

Той постави въпроси и за кадастралните данни, като заяви, че има случаи, при които обекти са били нанесени в кадастъра, преди да съществуват на място. По думите му извършено заснемане от екип на Софийския университет предстои да покаже още несъответствия.

Коста Стоянов подчерта, че „Възраждане“ ще продължи да следи административните и съдебните процедури по „Баба Алино“ и да настоява за търсене на отговорност.

„В България има закони, но те трябва да се спазват. Ние, от „Възраждане“, няма да оставим така нещата. Ще се борим докрай, до събарянето на абсолютно всички незаконни строежи в „Баба Алино“, категоричен беше Коста Стоянов.