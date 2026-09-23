Коста Стоянов: Строежът до свлачището в „Аспарухово“ трябва да бъде спрян незабавно

Коста Стоянов пръв алармира за рисковете около мащабния проект още през 2023 г., преди началото на строителните дейности

Народният представител от „Възраждане“ и строителен инженер Коста Стоянов пръв алармира за рисковете около мащабния строителен проект в местността „Вилите“ в „Аспарухово“ още през август 2023 г. – преди началото на строителните дейности. Три години по-късно, след активизирането на свлачищните процеси и пропадането на част от пътя, той настоя строежът да бъде спрян незабавно до пълното изясняване на причините и обезопасяването на района.

Още през 2023 г. Стоянов представи документи и постави въпроси за подробния устройствен план, параметрите на бъдещото застрояване и безопасността на проекта. Предупреждението му беше свързано с предвидения комплекс от четири жилищни тела с височина между 14 и 20 етажа в район с известни свлачищни процеси и високо ниво на подпочвените води.

Днес свличането вече е засегнало участък от улицата в местността „Вилите“, който е затворен за автомобили и пешеходци. Пропадането се намира непосредствено до строителния изкоп и затруднява достъпа на живеещите в района до техните имоти.

„Преди три години показахме документите и предупредихме какво може да се случи. Днес виждаме последствията. Институциите не могат отново да твърдят, че не са знаели“, заяви Коста Стоянов.

При огледа на място той обърна внимание, че укрепващата конструкция на изкопа видимо е поддала, свличането е обхванало пътя и се приближава до съседни имоти. Като строителен инженер Стоянов предупреди, че без бърза и компетентна намеса процесът може да продължи и да създаде още по-сериозна опасност за хората, домовете им и техническата инфраструктура.

„Строителството трябва да бъде спряно незабавно. Необходимо е да се изследват свлачищните процеси, да се предприемат спешни мерки за укрепване на ската и да бъде възстановена улицата, по която хората достигат до имотите си. Най-важни са здравето и безопасността на гражданите“, подчерта народният представител.

Междувременно от ВиК – Варна обявиха, че инвестиционният проект за строежа не е получил съгласуване от дружеството. ВиК е поставило изисквания за отвеждането на повърхностните и подпочвените води и за оразмеряването на необходимите съоръжения, но тези забележки не са били изпълнени.

След извършването на мащабния изкоп в него са се появили големи количества подпочвена вода, която се изпомпва денонощно. Лабораторните изследвания на ВиК показват, че водата се различава от тази във водоснабдителната мрежа, не съдържа хлор и няма данни за примесване с канализационни води.

Свлачищният процес е разрушил част от пътната инфраструктура и е скъсал преминаващия в района водопровод. ВиК е изградила алтернативно трасе, по което е възстановено водоснабдяването на над 300 потребители. Причините за свличането и състоянието на укрепващите съоръжения предстои да бъдат установени от компетентните експерти и институции.

Коста Стоянов настоява да се провери защо предупрежденията, отправени преди началото на строителството, не са довели до навременни действия. Той поиска да бъде установено кой е разрешил реализацията на проекта, как са отчетени свлачищният риск и високото ниво на подпочвените води и защо строителството е започнало без съгласуван с ВиК инвестиционен проект.

Народният представител призова Община Варна, „Геозащита“, строителния контрол и всички компетентни институции да предприемат незабавни действия:

временно спиране на строителните дейности до приключването на експертното обследване;

пълна проверка на строителните книжа и всички съгласувателни процедури;

изследване на свлачищните процеси и състоянието на укрепващите конструкции;

изясняване на начина, по който се отвеждат подпочвените и повърхностните води;

спешно укрепване на ската и обезопасяване на съседните имоти;

възстановяване на пропадналия пътен участък и достъпа до имотите.

„Варненци имат право да знаят кой е разрешил този строеж, спазени ли са всички изисквания и защо предупрежденията от 2023 г. са били пренебрегнати. Отговорността не може да бъде прехвърляна, когато са застрашени животът и имуществото на хората“, заяви Коста Стоянов.