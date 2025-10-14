Коста Стоянов: Спортът е инвестиция в здравето и бъдещето на нацията

Стартира Националната програма за споделено финансиране на спортни проекти за 2025 година

Министерството на младежта и спорта официално обяви началото на Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти за 2025 г. Прогнозният размер на финансирането по програмата е 33 милиона лева, а целта е да се стимулират инвестиции в спортната инфраструктура в цялата страна.

„Допустими кандидати са спортни федерации, спортни клубове, ведомства и общини,“ съобщи народният представител от партия „Възраждане“ Коста Стоянов.

Той подчерта, че програмата дава реален шанс за развитие на спорта на местно ниво и създава по-добри условия за физическа активност на българските граждани.

Според изискванията, кандидатите трябва да осигурят самоучастие в размер от 10% до 30% от общата стойност на проекта. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 ч. на 3 ноември 2025 г.

Стоянов отбеляза, че споделеното финансиране е ключов принцип за устойчиво развитие на спортната инфраструктура:

„Когато държавата и местните общности обединят усилията си, резултатите са трайни. Всеки лев, вложен в спорт, се връща многократно – чрез по-здрави деца, активни млади хора и общество, в което спортът е част от ежедневието.“

Програмата цели изграждане, ремонт и модернизация на спортни обекти в различни населени места – от училищни спортни площадки до зали и стадиони. По думите на Стоянов, подобни инвестиции не са просто инфраструктурни проекти, а инвестиции в здравето, образованието и бъдещето на нацията.

„Физическата активност е фундамент за здравословен живот и социална интеграция. Подобряването на спортната база означава по-голям достъп до движение, повече възможности за децата и нов импулс за местните общности,“ допълни народният представител.

Министерството на младежта и спорта приканва всички спортни организации, общини и институции да се възползват от възможността и да кандидатстват с проекти, които ще допринесат за развитието на българския спорт и изграждането на активна, здрава нация.

„Призовавам спортните клубове и организациите във всеки град и населено място да се възползват от тази възможност. Това е шанс не само за обновяване на базата, но и за вдъхновение на младите хора да спортуват и да водят здравословен живот. Нека заедно изградим среда, в която спортът е достъпен, модерен и част от ежедневието на всяко българско дете,“ заяви Коста Стоянов.

