Коста Стоянов сигнализира за нерегламентирано сметище край Варна: Бездействието на местната власт е недопустимо

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов внесе въпрос до министъра на околната среда и водите във връзка с нерегламентирано сметище от строителни отпадъци в местността Каратепе, район „Приморски“, община Варна.

По думите на Коста Стоянов, в района северно от Варна – между квартал „Виница“ и селищно образувание „Лозите“ – отново се извозват големи количества земна маса и строителни отпадъци, въпреки че мястото е общинска собственост и няма разрешение за подобна дейност.

„В имот с площ близо 9400 квадратни метра, стопанисван от община Варна, се изсипват тонове пръст, скална маса и камъни. На място се виждат тежкотоварни камиони и булдозери, които подготвят терена“, посочва народният представител от „Възраждане“.

Той подчертава, че допускането на подобно замърсяване на общински терен е ясен знак за бездействие на местната власт, която по закон е длъжна да предотвратява образуването на нерегламентирани сметища.

„Хората от района са подали сигнал до общината, но строителната техника продължава да работи. Това е недопустимо“, каза още Коста Стоянов.

Народният представител настоява Министерството на околната среда и водите да предприеме конкретни мерки за установяване и премахване на сметището, намиращо се в имот с кадастрален идентификатор 10135.2030.23 и статут „гори и храсти в земеделска земя“.

„Очаквам ясен отговор и действия. Няма как да говорим за опазване на природата, докато самите институции си прехвърлят отговорността“, подчерта Стоянов.

Той поиска Министър да даде устен отговор по темата по време на предстоящия парламентарен контрол. Междувременно народният представител от „Възраждане“ е подал и пореден сигнал към община Варна.

В него той сигнализира за разбиването на пътя от разклона за „Добрева чешма“ (от пътя Варна – Кичево) до с.о. Лозите, за което настоява местна администрация да предприеме съответните действия и да потърси отговорност на извършителите, включително и за възстановяване на разрушената настилка.

„Не може и няма да стоим безучастни, когато пред очите ни се случват подобни безчинства, които застрашават околната среда и спокойствието на граждани“, категоричен беше Коста Стоянов.

