Депутатът от „Възраждане“ се обяви против приетите промени в Закона за енергията от възобновяеми източници

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов отправи остри критики към приети от парламента промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Той определи законодателството като „лобистко“ и заяви, че според него то улеснява развитието на ВЕИ проекти за сметка на опазването на земеделските земи. Това е политическата оценка на Стоянов, а не установен факт.

При парламентарното обсъждане Стоянов действително заявява, че законопроектът „обслужва интересите на олигарсите“ и възразява срещу удължаването на срока на действие на определени документи, свързани с изграждането на вятърни електроцентрали. Той поставя и въпроса за въздействието върху плодородните земи и продоволствената сигурност.

Приетият на 29 юли 2026 г. закон допълва Закона за енергията от възобновяеми източници, като сред промените е специален срок за валидност на становищата за производители на електроенергия от вятърна енергия. Законът е обнародван в „Държавен вестник“ на 4 август.

От „Възраждане“ и по-рано са настоявали за ограничения върху изграждането на наземни фотоволтаични паркове и вятърни генератори. През февруари депутати от партията внесоха проект за мораториум и за приоритизиране на ВЕИ инсталации върху съществуващи конструкции.

Стоянов припомня и позицията на Румен Радев от периода, когато той беше президент. През 2023 г. Радев сезира Конституционния съд за промени, разширяващи възможностите за използване на земеделски земи за производство на енергия от възобновяеми източници, като аргументира искането си с необходимостта от защита на земеделските земи и околната среда.

Твърдението на Стоянов, че законът обслужва „олигархията“, както и предположението му за връзка между частни интереси и финансиране на предизборна кампания, представляват политически обвинения. В прегледаните официални източници не се съдържат доказателства, които да установяват подобна връзка.