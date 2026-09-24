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Политика и анализи

Коста Стоянов призова за протест пред Административния съд във Варна заради казуса „Баба Алино“

Недялко Тенев

Депутатът от „Възраждане“ настоя институциите да приключат процедурите по установеното незаконно строителство в местността

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов отново посети местността „Баба Алино“ край Варна, където провери състоянието на петте запечатани от Община Варна постройки.

„Намираме се отново в „Баба Алино“, пред петте запечатани къщи. Направихме проверка – те все още стоят запечатани от Община Варна“, заяви Стоянов.

Депутатът постави въпроса защо предприетите действия обхващат пет обекта и призова общинската администрация да продължи процедурите и по останалите установени строежи.

По официална информация на Община Варна при проверките в комплекса са установени 104 строящи се или построени сгради, за които няма издадени разрешения за строеж от Общината. През септември общински служители запечатаха пет незаконни строежа и забраниха достъпа до тях.

Призив за мирен протест

Коста Стоянов насочи внимание и към съдебното производство, свързано с казуса „Баба Алино“.

По думите му на 24 септември от 11:00 часа пред Административния съд – Варна ще се проведе мирен протест.

„Всички, които искат в България да се спазва законодателството, нека дойдат на мирен протест пред Варненския административен съд – в четвъртък, 24 септември, от 11 часа“, призова Стоянов.

Народният представител заяви, че ще продължи да настоява компетентните институции да приключат процедурите по установените незаконни строежи и законът да бъде прилаган еднакво спрямо всички.

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