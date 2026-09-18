Коста Стоянов поиска по-тежки санкции за нотариуси при нарушения по имотни сделки

Депутатът от „Възраждане“ предлага законът да допуска лишаване от правоспособност до живот при най-тежките случаи; по казуса „Баба Алино“ се проверяват 12 нотариуси

Народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов поиска промени в законодателството, които да позволят по-тежки дисциплинарни санкции за нотариуси при сериозни нарушения, свързани със сделки с недвижими имоти. Предложението му беше поставено в Народното събрание във връзка с проверките по случая „Баба Алино“ край Варна.

Стоянов настоя при най-тежките случаи да бъде въведена възможност за лишаване от правоспособност до живот. Това е политическо предложение на депутата, а не действаща санкция. По думите му, ако Министерството на правосъдието не предложи подобна законова промяна, такава инициатива ще бъде внесена от „Възраждане“.

По време на парламентарния контрол министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи, че Инспекторатът към ведомството проверява 12 нотариуси с район на действие Районен съд – Варна, извършвали нотариални удостоверявания във връзка със сделки с имоти в местността „Баба Алино“. Трите най-обемни проверки са приключили, а останалите продължават.

Според по-късно публикувана информация за двама нотариуси вече са образувани дисциплинарни дела, а за трети е внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство. Крайното произнасяне по дисциплинарната отговорност е от компетентността на Дисциплинарната комисия на Нотариалната камара.

Министърът съобщи и за установени при проверките нарушения, включително пропуски при задължителни проверки и документация. Отделно се проверяват данни за нарушения, свързани с действия на съдии по вписванията.

Паралелно с дисциплинарните проверки прокуратурата работи по различни аспекти на случая. Към 17 септември 2026 г. в Окръжната прокуратура – Варна има шест преписки, свързани с незаконното строителство в „Баба Алино“. Основното досъдебно производство е за данни за евентуални длъжностни престъпления, а отделно се проверява информация за предполагаемо пране на пари.

В Районната прокуратура – Варна се водят и девет досъдебни производства по различни аспекти на казуса, сред които предполагаеми документни престъпления, неверни декларации, незаконна сеч и измама. По едно от производствата е внесен обвинителен акт срещу лице за предполагаемо възпрепятстване на държавни и общински служители при проверка, а по друго две лица са обвиняеми във връзка с удостоверения за търпимост с твърдени неверни обстоятелства.

Стоянов заяви, че партията му ще продължи да следи развитието на случая. Неговите твърдения за наличие на организирана престъпна група и за участието на конкретни категории длъжностни лица представляват позиция на депутата и не означават установена по съдебен ред вина. Продължаващите проверки, дисциплинарни производства и повдигнатите обвинения също не представляват окончателно установяване на вина.