вторник, септември 2, 2025
Корнелия Нинова: Водата в Брезник (област Перник) е отровена

Публикувам тук официалния документ от РЗИ с физико-химичен и микробиологичен анализ.  От него се вижда, че във водата има завишен над нормата арсен и над 10 пъти завишен манган. Вече не става нито за миене, нито за къпане. Това е нечовешко. Не стига, че хората са на режим от ноември, имат по 2 часа вода в денонощието, но и тя е отровна. Как се живее така? Жителите на  Брезник са подложени на геноцид с отровна вода. Кой е отговорен? Да се намери – съд и затвор. 

P.S. Депутатът Бойко Методиев Борисов да отговори:
1. Колко милиона даде неговото правителство за водопровода до Перник.
2. Защо този водопровод е незаконен.
3. Къде потънаха милиони там.
Ако той не каже, отговорите се намират в онзи засекретен доклад  на Сметната палата. Корупцията на ГЕРБ е секретна.“

