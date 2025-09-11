Корнелия Нинова: Управляващите правят поредната гавра с истината

Още през юли, когато НСИ извади данни за инфлация над 3% на годишна база, казах на приятели: ще сменят шефа на статистиката.

Е, сменят го. По средата на мандата. И то по най-гнусно перфидния начин – чрез промяна в закона, за да не ги съди.

Не познавам човека, но познавам начина, по който работи задкулисието. Този случай е ярък пример за модела Борисов-Ново начало. (БСП и ИТН не ги коментирам. Те са слуги.)

Този модел се базира на лъжа, манипулация, фалшификации и кражби. Моделът Борисов-Ново Начало е враг на истината и справедливостта.

За да съществува той, му трябват калинки, които слушат и изпълняват. И ще видите какво ще последва.

Така както фалшифицираха изборите, така ще фалшифицират данните за цени, инфлация, безработица, доходи и бедност. На база на тези данни ще взимат заеми за девет поколения напред. Те ще си трупат милиони, а и правнуците ни ще плащат. Менте мнозинство направи менте правителство, което всеки ден издевателства над хората.

Само че ние не сме менте народ. И е време да го покажем. Цялата тази шайка престъпници трябва да се измете, да сложим ред и правила и да живеем спокойно и сигурно.

