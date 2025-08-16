събота, август 16, 2025
Корнелия Нинова: Управляващите напълно обезумяха. Защо Президентът им прости?

Правителството и депутатите напълно обезумяха.

Лишиха 18 000 майки от получаване на майчинство за отглеждане на дете до 2г. С промените в КСО, от месец юли, жени, регистрирани като земеделски производители, не могат да получават майчинство. Те трябва да избират, или да прекратят работата си по земеделските програми и да платят тежки финансови санкции, или няма да получават обезщетение за отглеждане на дете. Особено тежко това се отразява на онези, които се занимават с биопроизводство и работят по програмата “ Млад фермер“. Производство на българско месо, мляко, плодове и зеленчуци е един от най- важните въпроси за решаване. Не може да ядем 80% вносни продукти при възможностите, които имаме за собствено , чисто, родно производство. Особено актуален въпрос е био храната, защото тя е гаранция за здраве и дълголетие. Друг супер приоритетен въпрос е борбата с демографската криза. Управляващите убиха с един куршум и двете. Не знам колко трябва да си некомпетентен или злонамерен, за да приемеш такъв закон. Поради собствена глупост или поради чужд интерес доубиваш селското стопанство и гониш младите. Може ли народът ти да се топи, да го храниш с боклуци и в същото време да удариш младите хора, които са решили да се отдадат на работа в селското стопанство и да раждат деца?! В правителството има 30 леви партии, начело с БСП. Явно са фикуси. 5 сламени министри в пет саксии, които заедно с партньорите си ГЕРБ, ИТН и ДПС Ново Начало сложиха край на всякаква социална политика. Опряха да пестят от 780 лв. майчинство за младите майки фермери, докато обръчите им от фирми крадат милиони от обществени поръчки. И тук идва закономерно въпросът: Защо Президентът си затваря очите за това? Защо няма вето върху този закон. Той е изключително активен по каквито се сетите теми, но по най-чувствителната – за младите хора на България и храната на българите, мълчи. Защо, господин президент? Положението може да се промени. Ако аз трябва да решавам, веднага ще прекъсна ваканцията на депутатите и на извънредно заседание ще предложа отмяна на този текст. Само така може да се върне справедливостта.

