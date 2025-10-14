Корнелия Нинова: Трябва да се стреснем! Всички!

България в момента потъва финансово – икономически.

А от това зависи всичко – здравеопазване, доходи, образование, индустрия, екология, общини, целият стандарт на живот.

За пръв път виждам такова нещо. Правителството мълчи. Парламентарната опозиция мълчи. Говорят официални институции- БНБ и Фискалният съвет. Техните анализи са стряскащи: ако не се вземат мерки, вървим към румънски сценарий.

# Реалният дефицит е към 8% вместо заложения от 3%.

# Инфлацията според говерньора на БНБ е над средната за еврозоната и далеч над 3%. (и ще расте още).

# Дългът скочи до 17 млрд.( и ще расте още).

# Външнотърговското салдо е отрицателно.

# И най-важното: тотално се срива индустриалното производство двадесет и трети месец.

Ето тук е заровено кучето. Тук е, и проблемът, и решението. Трябва ни мощен икономически план за икономически растеж. Само това ще спаси положението.

Шоково намаляване на административната тежест и бюрокрацията, данъчни стимули, облекчаване на процедурите за наемане на работна ръка, търсене на пазари, инвестиции ( вкл. държавни) в сектори с висока добавена стойност). Спешно, даже е закъсняло, трябва да се прави умна икономика, а не да се кърпи на парче. Да се стимулира българско производство, а не само да се разчита на помощи отвън Положението в Европа е още по-тревожно. Клатят се икономиките на Германия и Франция. Те ще повлекат и други след себе си. В своя доклад за конкурентоспособност на европейската икономика бившият председател на ЕЦБ Марио Драги бие тревога за тежкото икономическо състояние в Европа и казва: „Единственият изход е да станем по-производителни. Европа трябва да се промени радикално“. Да, трябва. На нас ни трябва радикален, умен, спешен икономически план за развитието на България.“

