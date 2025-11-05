Корнелия Нинова: Това правителство не дава никаква перспектива за развитие на България

Никой не обръща внимание на един изключително важен факт.

Бюджетът за 2026 г. трябва да се гледа заедно с тригодишната рамка към него. Така се вижда какво ни чака в перспектива. Ако това правителство изкара мандата си докрай, всяка следваща година до 2028 ще бъде по-лоша от предишната. Ето каква тесла са ни подготвили управляващите до 2028 г.:

1. Дългът ще расте всяка следваща година. През 2026 г. той ще бъде 37,6 млрд. евро. През 2027 г. расте на 43,5 млрд. евро, а през 2028 г. вече стига колосалните 49 млрд. евро.

2. Осигуровките ще нарастват с 2 процентни пункта през 2026 и продължават с 1 пункт през 2028 г.

3. Максималният осигурителен доход ще се увеличава всяка следваща година: ще бъде 2352 евро през 2026, 2505 евро през 2027 г. и 2659 евро през 2028 г.

4. Обезщетението за отглеждане на дете до 2 г. от 460 евро остава замразено до 2028 г.

5. Всички други социални плащания остават замразени до 2028 г.

Ако обобщим: колкото по-дълго са на власт ГЕРБ-СДС, БСП ОЛ, ИТН и ДПС Ново начало, толкова повече ще ни заробват с дългове. Всяка следваща година върху работещите хора ще се стоварва все по-голяма осигурителна тежест, без гаранции за увеличаване на доходите, тоест ще обедняват. Малкият и среден бизнес ще плаща повече, без никакъв опит за дигитализация, за облекчаване на административната и бюрократичната тежест. Тоест икономиката ще буксува. Младите семейства с деца да не чакат помощ от държавата – остава замразена. Демографската криза остава само предизборна дъвка без реални действия за нейното преборване.

Това правителство не дава никаква перспектива за развитие на България. То е вредно и колкото по-дълго остава, толкова по-зле за народ и държава.”

