Корнелия Нинова: Това, което гледахме последните дни, беше театър без смисъл

Загубиха времето на хората и на държавата в ключов момент, когато трябва да се обсъждат най-важните въпроси – бюджета, състоянието на икономиката и финансите, бъдещето ни през следващата година.“, заяви Корнелия Нинова в интервю пред БНР – „Стара Загора“.

Лидерът на „Непокорна България“ коментира актуалната политическа ситуация: „Борисов се фръцна като госпожица за това, че е загубил изборите в Пазарджик, и че Пеевски го надигра там. Разигра някакъв театър и след това, буквално 24 часа по-късно, се отметна от собствените си планове.“

„Пеевски предреши какво ще стане. Ще си остане същото – фалшиво, крадливо и некомпетентно управление. Загубиха ценно време за България.“

Нинова беше категорична за поведението на БСП: „БСП окончателно клекнаха, без да се замислят. Казаха – ние сме готови на всичко, само и само да има правителство. Видимият резултат е пълното падение на БСП. Те знаят, че повече няма да влязат в парламента. Знаят, че предадоха избирателите си. Това вече не е партия – това е клиентелизъм.“

По думите ѝ, лозунгът „в името на стабилността“ е измама:

„Откакто го има това управление, няма един ден стабилност. Виждате, че то е скандал след скандал. Няма вода, цените хвърчат нагоре, насилие по молове, безобразна инфраструктура, 50 милиона за един километър магистрала – тотална кражба.“

„Промишленото производство 24 месеца е надолу. Износът е с 3% надолу. Инвестициите – с 10,9%. Къде са тия пари, които взеха? Дългът е на изчерпване. Дефицитът отива към 9–10%. Инфлацията расте. Е, добре, това ли е стабилност?“

„Ние по нищо не отговаряме вече на критериите за еврозоната. Каква стабилност е това? Тотален разпад на институциите, липса на административен капацитет, никаква стабилност.“

Лидерът на „Непокорна България“ припомни и решението на Конституционния съд:

„Конституционният съд еднозначно се произнесе: последните парламентарни избори са фалшифицирани. Тези са фалшиви депутати. Това мнозинство е фалшиво. Излъчило е фалшиво правителство с подправени гласове. Аз не ги признавам за легитимно управление на България.“

На въпрос дали има социална енергия за промяна, Нинова подчерта:

„Обикалям много страната. Има огромно недоволство. В едни градове е за безводието, в други – за насилието, в трети – за лошите пътища. Страната ври и кипи.“

„Хората кипят от недоволство. Истинската алтернатива е морална и управленска. Аз и моят екип сме доказали, че можем – извеждахме България от кризи, постигнахме рекорд – първо място по индустриално производство и реализирахме социална програма от 22 милиарда лева при под 3% дефицит.“

За спекулациите около партия на президента Радев, Нинова заяви:

„Много се говори за партията на Радев. Аз предпочитам да видим за какво ще се обяви тази партия, за какво ще се бори, каква програма ще има, и тогава да говорим по същество. Личното ми мнение е, че президентът Радев изпусна голям момент – когато вдигна юмрука. Тогава всички се строихме до него. Бяхме готови да променим модела, но той после се заигра с него. Лесно е да се говори за нови спасители. Истинският тест е моралът. Нашата партия вече е доказала, че не се продава и не се предава.“

„Всеки ден оставането на това правителство е регрес за България. Управлението е театър, стабилността – илюзия. Народът вижда и повече няма да търпи.“

Facebook

Twitter



Shares