Корнелия Нинова: От 2017-та говоря за „завладяната държава“

Вотът на недоверие беше напълно основателен, темата – вярна, дебатът – елементарен, а резултатът – предвидим.

Управляващите не произвеждат политики. Те гледат единствено как да оцелеят и как да увеличат привилегиите си“, заяви Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“ в ефира на БНР.

По отношение на участниците в управлението, Нинова отправи остри критики: „Хората, които гласуваха за БСП, виждат днес морално дъно. Десетина души предадоха избирателите си срещу министерски постове и облаги. Това е продажба на принципи, на идеи, на всичко. Моето кредо винаги е било ясно: Никога с ГЕРБ, никога с мафията. Отказвала съм предложения за постове, за власт и за пари, защото с мафията сговор не правя.“

По отношение на проблемите пред хората, Нинова беше категорична: „ Извън парламента българските граждани живеят с три големи проблема – растящи цени, безводие и рекет върху малкия и средния бизнес. В парламента имат два въпроса – как да оцелеят и как да си увеличат привилегиите. Два свята, между които има пропаст. Малки семейни фирми са пресирани с проверки от НАП, икономическа полиция, инспекция по труда. За стотинки ги унищожават, докато милионите за магистрали и енергийни сделки никой не проверява. Това е антибългарска политика.“

В коментар за цените на храните, Нинова уточни: „Всеки ден чуваме как цените на едро се качват – зелето, картофите, сиренето, месото, мляко. А на дребно поскъпването е двойно. Щеше да има закон за агрохранителната верига – няма. Магазини за хората – няма. Таван на цените – няма. Всичко е провал.“

По повод на водната криза, лидерът на „Непокорна България“ предупреди: „Над 550 хиляди българи са вече на режим на водата. Над 200 частни ВЕЦ-ове точат язовирите и трупат милиони, докато хората живеят на режим. В Жребчево и Копринка собственици на ВЕЦ-ове са чужди компании, които точат нашата вода, правят ток и после го продават на нас скъпо. Това е безумие.Първата мярка е да се спрат частните ВЕЦ. Но няма да го направят. Питам защо? Има ли депутати, министри и семействата им с вецове?

По въпроса за властта и привилегиите, Нинова остро разкритикува управляващите: „Парламентът започна първия си работен ден, като вдигна заплатите с 11% и купи 70 нови луксозни коли. В икономиката на коя държава по света се вдигат автоматично заплатите на всеки 3 месеца? При положение, че народът обеднява, а цените скачат. В същото време НСО е превърнато в частна гвардия. Аз лично съм отказвала и кола, и охрана от НСО. Като председател на парламентарна група не съм ползвала кола нито ден. Като вицепремиер отказах кола и шофьор от НСО. Подписах декларация и ще я публикувам. И имам право да говоря така рязко и категорично, защото никога не съм била част от това. Защото в политиката е важно да даваш личен пример и имам самочувствие – 3 пъти съм искала закон да се намалят и замразят заплатите на депутатите. Три пъти. Има го в стенограмите на парламента и съм го защитавала от трибуната. Защото това увеличение е неморално, нелогично, икономически и финансово неадекватно.“, категорична бе тя.

Нинова постави под въпрос легитимността на управлението: „Конституционният съд вече установи – изборите са били опорочени, а част от депутатите – нелегитимни. Управляващото мнозинство е излъчено с фалшиви гласове. Това правителство е нелегитимно. Фалшив парламент, фалшиви депутати, фалшиво управление. Аз не ги признавам за законно правителство.“

Нинова направи и остър коментар за икономиката и бюджета: „Правителството вкарва България в перфектната буря – доходите са замръзнали, цените летят нагоре, а се готвят нови данъци: върху наследство, върху имоти, увеличение на осигуровки. Вместо икономически план за производство и растеж, те товарят народа с нови тежести. Така се убива гръбнакът на икономиката – малкият и средният бизнес.“

По отношение на алтернативата, лидерът на „Непокорна България“ обобщи: „Ние предлагаме трети път – не нови заеми, не нови данъци, а икономически план за стимулиране на производството и подкрепа на бизнеса. Вече съм го доказала – когато бях вицепремиер, България беше първа в Европа по индустриално производство, реализирахме най-силната социална програма за 22 милиарда и приключихме с дефицит под 3%, без риск за фискалната стабилност на България.Това е доказателство, че може да има и справедлива социална политика, и финансова стабилност. Имаме програма и план за стабилизиране на икономиката. Никога не съм се продавала за постове и не съм предавала избиратели, няма и да го направя!“

