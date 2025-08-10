Корнелия Нинова: И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”

Решението за продажба на 4400 държавни имоти абсолютно основателно нажежи страстите в стил: корупцията ми е по-малка от корупцията ти.

И правителство, и президент крещят: “дръжте крадеца”. Този път и двете страни са прави, защото и двете крадоха.

По време на служебния кабинет на Радев остро го критикувах, че разпродават ценни активи на приближени хора. Поставих въпроса и в парламента! Включително на парламентарен контрол с факти за скандални продажби. Тогава обрах много негативи задето нападам „добрия“ президент. Бях права, защото беше истина. Времето го доказа! За правителствата на Борисов е безпределно ясно.

Десет години се боря с модела ГЕРБ и до ден днешен твърдя, че Борисов е злото за България.

И днес двете страни на една и съща монета разиграват поредния театър за наивници. Който иска да им вярва – негова си работа. На когото му харесва да го лъжат, докато му крадат парите от джоба – пак негова си работа.

Който иска обаче, нека гледа критично и обективно фактите и документите. С времето ще се убедите, че Борисов и Радев не са алтернатива един на друг. Това са двете лица на една и съща монета. От лични наблюдения ви казвам: това, което разиграват Радев и Борисов днес е договорен мач. Правят го, за да не допуснат трети алтернативен път за развитие на страната. А той е възможен.

Път за мислещи и милеещи за България, за семействата си и за собствеността хора. За едно по-справедливо, честно и прогресивно общество.“

