Корнелия Нинова: Докладът на БНБ за финансовото състояние на България, на прага на еврозоната, е шокиращ

Защо никой дума не обелва за това? Има ли опозиция в този парламент? Никой ли не ги чете тези доклади? Публикувам го тук. Вижте числата. Те не лъжат, както управляващите го правят всеки ден.

1. Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление” в края на юни нараства с цели 50,4% спрямо юни 2024г и достига 15,46 млрд.евро.

2. Дългосрочните задължения в края на юни нарастват със 17,9% до 42,4941 млрд. евро.

3. Краткосрочните задължения нарастват с 21,5% и стигат до 1,8652 млрд. евро.

4. Увеличават се кредитите за домакинства с 2%. А тези за сектор „Държавно управление“ и за други финансови предприятия с 38,3%.

5. Намаляват общите депозити в банковата система с 0,5%.

Такива катастрофални показатели не сме имали и в най-тежките кризи. Тези фалшификатори на избори, некадърници и крадци ще довършат държавата. Цяла година се карат само за разпределяне на порции и постове, привилегии, коли, охрана, заплати.

Всеки ден, в който стоят във властта е фатален за бъдещето на България. Както сто пъти съм казвала: изпуснаха икономиката. Смазаха я с некомпетентност, рекет и кражби.

Само нов мощен икономически план може да ни извади от спиралата, в която ни вкараха и ни влече към дъното. Но първото условие е това мнозинство и правителство да бъде отстранено и нови, умни и смели хора да поемат управлението на страната.

