понеделник, октомври 6, 2025
Последни:
Политика

Корнелия Нинова: Бойко Борисов е жалък!

Редактор

Леле, колко е жалък!

Бойко Борисов днес пред къщата си в Банкя. Дава интервю. Притеснен. Обяснява се. Хленчи. Уплашен. След разкритията на Уоул Стрийт Джърнал за тайната му среща с Тръмп-младши.
Ходил е непоканен в един хотел да хленчи като госпожица. Да си спасява кожата като продава националния интерес. И така 15 години. Чупка в кръста пред силните на деня само за личното му оцеляване. Този е срам и позор за България. Зло. Всичко е производно на неговия модел на управление. Вътре – завладяна държава. Навън – продадена. Нашето бъдеще минава само през Бойковото отстраняване от политиката.“

Интересно от мрежата

Вижте още

Общинските съветници от „ПП – ДБ“ в Пловдив настояват за незабавната оставка на кмета Костадин Димитров

Редактор

Танер Али: Възможно е Доган да оглави новата партия

Редактор

Станислав Стоянов: Изпълняваме волята на хората, които искат българския лев

Редактор

Pin It on Pinterest