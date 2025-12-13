Корнелия Нинова: 100 пъти казвах, че който се е прегърнал с Бойко Борисов е политически труп

Той употребява, унищожава и захвърля.

10 минути преди да бъде подадена оставката на правителството , Кирил Добрев заяви, че такава няма да има. Днес Румен Петков се оплаква, че никой не е уведомил ръководството на БСП, че правителството подава оставка. Така не се правело. Кой уведомява слугите си? Прибраха ви там да ядете подхвърленото – не да взимате решения. Слугинаж на ГЕРБ-СДС и ДПС. Изтривалка не се оплаква, че някой се е изтрил в нея. Това й е предназначението.

Аз не допуснах ето това унижение на стотици хиляди леви хора. За мен тяхното човешко достойнство беше по- важно от всички облаги. Не ги предадох и не се продадох за пост и пари. Факт. Кой каквото ще да говори, това е самата истина.

