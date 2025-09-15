Кметът на Ростов връчи благодарствена нота на Румен Петков за принос към съхранението на историческата памет и развитието на приятелството между България и Русия

На официална церемония кметът на Ростов на Дон Александър Юриевич Скрябин връчи на председателя на ПП АБВ и кмет на Плевен в периода 1995–1999 г. Румен Петков благодарствена нота за значителния му принос към съхранението на историческата памет и развитието на приятелството и сътрудничеството между народите на Република България и Руската федерация.

Събитието се проведе по време на тридневната визита на българската делегация в Ростов на Дон, посветена на 30-годишнината от подписването на Договора за приятелство и сътрудничество между град Плевен и град Ростов на Дон.

В състава на делегацията са включени Бойко Тодоров – заместник-председател на Общински съвет – Плевен, и Иван Мандински – областен координатор на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

По време на визитата се проведоха редица срещи в дух на единодушна подкрепа за активизиране на сътрудничеството в сферите на туризма, културата и икономиката. Потвърди се общата воля за продължаване и задълбочаване на взаимоотношенията между двата побратимени града.

