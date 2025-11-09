Кметът на Гоце Делчев Владимир Москов присъства на панихида по повод 12 години от кончината на Неврокопския митрополит Натанаил

Кметът на Гоце Делчев и член на Изпълнителното бюро на БСП Владимир Москов присъства на заупокойната света литургия и панихида, отслужени в памет на Неврокопския митрополит Натанаил по повод 12 години от неговата кончина. Богослужението се проведе в град Гоце Делчев и събра духовници, общественици и миряни от цялата страна.

Заупокойната служба бе възглавена от Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил – духовно чедо на покойния митрополит Натанаил. В нея участваха Неврокопският митрополит Серафим, Великотърновският митрополит Григорий и представители на духовенството от цялата Неврокопска епархия.

„Дядо Натанаил беше човек без лукавство, който живееше с чисто сърце и дълбоко покаяние — огънят на Божествената любов в него не можеше да угасне“, каза в словото си патриарх Даниил. Той припомни и заслугите на Неврокопския митрополит Натанаил за изграждането на храмове, за развитието на неделните училища и лагерите в Хаджидимовския манастир, чрез които „стотици деца и млади хора са се докоснали до живота на Църквата“.

