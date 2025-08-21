четвъртък, август 21, 2025
Киселова свиква комисия по команда от Пеевски, “Възраждане” няма да присъстват

Народните предтавители на “Възраждане” призовават всички народни представители да не се явяват на заседанието на Комисията по околна среда и водите

Пеевски поиска председателят на парламента да свика спешно заседание на Комисията по околна среда и водите. Няколко часа след това Киселова послушно изпълни заповедта. Разбира се тя няма откъде да знае, като председател на парламента, че депутатите на ДПС – Ново начало не присъстваха на заседанията на Комисията по околна среда и води, както и на на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната. Очевидно това не знае и техният лидер.

Временната комисия е готова с доклад от 3 юли 2025 г., който очаква да влезе за гласуване в пленарна зала. Той не намери мястото си в дневния ред на Народното събрание и с право можем да заключим, че не е бил важен и за председателя, и за управляващите партии.

Част от предложените мерки в доклада са в две направления – опазване на водата във водоизточниците и ефективно използване на добития ресурс и намаляване на загубите на вода.

Мерките за опазване на водоизточниците, които могат да бъдат стартирани в краткосрочен план, посочени в доклада, са:

– Засилен контрол за спазване на процедурите при разрешаване на нови водоизточници за икономически субекти, като стриктно се отчита публичният интерес.

– Засилване на контрола върху изземване на наносни отложения (почистването на реките) за опазване на речните легла и респективно за защита на водата в прилежащите водоизточници.

– Засилване на контрола върху икономическите дейности в близост до водоизточниците с цел ограничаване на замърсяването.

– Опазване на горите във водосборите на водоизточниците, своевременно да бъдат направени промени и допълнения в действащото законодателство в тази посока.

Мерките за ефективно използване на добития ресурс, намаляване на загубите на вода, посочени в доклада за отрасъл ВиК, като спешни мерки за ефективно използване на водния ресурс са:

– Подмяна на остарялата инфраструктура, като се приоритизират обектите, които ще се реализират с публични средства и измерване на всички доставени и потребени водни количества .

В доклада на комисията също е отчетен факта, че дължината на водопроводите в страната е десетки хиляди километра (около 70000 км). Средната възраст на водопроводите е над 60 години. През годините не е осъществявана достатъчна поддръжка, поради различни причини, поради което към момента в почти всички населени места има големи загуби на вода.

При наличието на мерки, които биха могли да решат проблема с водната криза в страната ни, които отлежават в деловодството на парламента, заседанието на Комисията по околна среда и водите, свикано за утре по заповед на Пеевски, показва само, че водната криза очевидно е създавана изкуствено. Вероятното естествено продължение на това ще бъдат обществени поръчки и харчене на стотици милиони народни пари, без да има нужда.

Народните представители на “Възраждане” не изпълняват заповедите на Пеевски и не участват в краденето на пари от държавния бюджет. Поради това утре няма да присъстват на заседанието на Комисията по околна среда и води. Народното събрание е орган, който съвсем очеизвадо се ползва за ефтин политически ПР, а ефективната работа за хората отдавна е отстъпила място на популизма и опитите за облагодетелстване на властта с държавни средства. Утре предстои да разберем кои са народните представители, които ще изпълнят заповедта на Пеевски и ще отидат на заседанието на тази комисия и кои ще последват примера на Възраждане и няма да участват в разграбването на държавата.

