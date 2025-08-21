Киселова свиква комисия по команда от Пеевски, “Възраждане” няма да присъстват

Народните предтавители на “Възраждане” призовават всички народни представители да не се явяват на заседанието на Комисията по околна среда и водите

Пеевски поиска председателят на парламента да свика спешно заседание на Комисията по околна среда и водите. Няколко часа след това Киселова послушно изпълни заповедта. Разбира се тя няма откъде да знае, като председател на парламента, че депутатите на ДПС – Ново начало не присъстваха на заседанията на Комисията по околна среда и води, както и на на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства относно проблемите с безводието в страната. Очевидно това не знае и техният лидер.

Временната комисия е готова с доклад от 3 юли 2025 г., който очаква да влезе за гласуване в пленарна зала. Той не намери мястото си в дневния ред на Народното събрание и с право можем да заключим, че не е бил важен и за председателя, и за управляващите партии.

Част от предложените мерки в доклада са в две направления – опазване на водата във водоизточниците и ефективно използване на добития ресурс и намаляване на загубите на вода.

Мерките за опазване на водоизточниците, които могат да бъдат стартирани в краткосрочен план, посочени в доклада, са:

– Засилен контрол за спазване на процедурите при разрешаване на нови водоизточници за икономически субекти, като стриктно се отчита публичният интерес.

– Засилване на контрола върху изземване на наносни отложения (почистването на реките) за опазване на речните легла и респективно за защита на водата в прилежащите водоизточници.

– Засилване на контрола върху икономическите дейности в близост до водоизточниците с цел ограничаване на замърсяването.

– Опазване на горите във водосборите на водоизточниците, своевременно да бъдат направени промени и допълнения в действащото законодателство в тази посока.

Мерките за ефективно използване на добития ресурс, намаляване на загубите на вода, посочени в доклада за отрасъл ВиК, като спешни мерки за ефективно използване на водния ресурс са:

– Подмяна на остарялата инфраструктура, като се приоритизират обектите, които ще се реализират с публични средства и измерване на всички доставени и потребени водни количества .

В доклада на комисията също е отчетен факта, че дължината на водопроводите в страната е десетки хиляди километра (около 70000 км). Средната възраст на водопроводите е над 60 години. През годините не е осъществявана достатъчна поддръжка, поради различни причини, поради което към момента в почти всички населени места има големи загуби на вода.

При наличието на мерки, които биха могли да решат проблема с водната криза в страната ни, които отлежават в деловодството на парламента, заседанието на Комисията по околна среда и водите, свикано за утре по заповед на Пеевски, показва само, че водната криза очевидно е създавана изкуствено. Вероятното естествено продължение на това ще бъдат обществени поръчки и харчене на стотици милиони народни пари, без да има нужда.

Народните представители на “Възраждане” не изпълняват заповедите на Пеевски и не участват в краденето на пари от държавния бюджет. Поради това утре няма да присъстват на заседанието на Комисията по околна среда и води. Народното събрание е орган, който съвсем очеизвадо се ползва за ефтин политически ПР, а ефективната работа за хората отдавна е отстъпила място на популизма и опитите за облагодетелстване на властта с държавни средства. Утре предстои да разберем кои са народните представители, които ще изпълнят заповедта на Пеевски и ще отидат на заседанието на тази комисия и кои ще последват примера на Възраждане и няма да участват в разграбването на държавата.

