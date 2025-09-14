Кирил Добрев връчи наградите на Есенен авто ретро салон 2025

Председателят на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание Кирил Добрев откри тазгодишното издание на Есенен авто ретро салон 2025, като лично връчи наградите в категориите „Най-добър социалистически автомобил“, „Най-добър съветски класически автомобил“ и „Най-добра реставрация, постигнала резултат най-близък до оригинала“. „Ретрото винаги ще бъде на мода и се радвам, че съм част от това събитие,“ заяви Добрев.

Организаторите изразиха своята благодарност към председателя на Комисията по транспорт и съобщения за отличната комуникация и съвместната работа, които подпомагат популяризирането на ретро автомобилите като част от културния живот на столицата. Салонът и тази година превърна площад „Александър Батенберг“ в сцена на автомобилната история, където посетителите се насладиха на елегантни лимузини от 30-те години, емблематични социалистически модели и прецизни реставрации, вдъхващи нов живот на класическите машини.

Тазгодишното издание отбеляза рекорд по мащаб – при първоначално заявени 300 участници, към обяд на площада вече бяха събрани над 320 класически автомобила, мотоциклети и автобуси.

