Кирил Добрев: Случаят с шефа на МВР в Русе е изпозлван политически за внесения вот на недоверие

Случаят с шефа на МВР в Русе е използван и заполитически внушения във връзка и с внесения вот нанедоверие“. Това заяви в ефира на bTV членът на ИБ на БСП, зам.-председателя на ПГ на левицата и ипредседател на транспортната комисия в НС КирилДобрев. Той заяви, че подобни случаи с младежи е имало и в София, където са се врязали в автобус и саубили лекар, в Разград, където са се забили в кафенеи са убили 3 души само в последния месец.

„Като родител ми се иска да им взема ключовете и даги спра от движение. Като политик искам да кажа, ченяма да толерирам насилието и безнаказаността наподобен тип действия и движения“, заявисоциалистът.

Добрев обясни, че когато има насилие от страна наслужители на МВР се иска оставката на вътрешнияминистър, а когато има насилие върху служители наМВР, пак се иска оставката на същия министър, коетое абсурдно. Той подчерта, че е изключително важновъзпитанието в къщи и в училище.

По повод на вота внесен днес Добрев коментира, четой съдържа 78 страници и прилича на справка в Google по темите „обществени поръчки“, „завладянадържава“, „МВР“. Според него новото е, че този вотсъдържа предложение, какво вносителите биханаправили, ако те управляваха. По думите му в мотивите се говори и за върховенство на закона и то отпартия, чийто председател е излъгал за гражданствотоси, за да стане премиер, негов говорител, койтофалшифицира подписи в Търговския регистър. „Говорят и за „легитимно управление на властта“. А дали избирателите на ПП-ДБ са гласували те давлязат в сглобката“, попита социалистът. КирилДобрев наблегна и че „прозрачно и ефективноразходване на публичния ресурс, искат хората, коитоползваха държавния самолет за частни вечери в Солуни Истанбул. „Меко казано е неморално подобен типпартии да защитават подобен тип предложения, приположение, че са се провалили в своя политическипът’, категоричен бе той.

Кирил Добрев подчерта, че БСП е стабилна, предвидима политическа сила. Той припомни, че в ляво е даден шанс на много нови лица – Галин Дурев, Габриел Вълков, Атанас Атанасов, Биляна Иванова. „Участваме и в управлението, за да има нормалност у нас. За първи път имаме нормална бюджетнапроцедура“, каза още социалистът и допълни, че в бюджета за следващата година ще бъде заложенаинвестиция в младите хора, в активното поколение, както и политики за връщане на родните кадри у нас.

На въпрос за въвеждането на еврото и страховете, особено сред възрастните хора, Добрев подчерта, теда не бъдат подценявани. „Това са хора, които сапреживели няколко деноминации на лева, контактуватсъс своите деца и внуци в чужбина и получаватсредства от там. Не са наивни и безпомощни, Нека неги обиждаме“, призова той.

Помолен да коментира предстоящите президентскиизбори, Добрев каза, че на този пост ще застанечовекът, който обединява, а не разединява народа ни.

Facebook

Twitter



Shares