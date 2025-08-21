Кирил Добрев: Само 42 от 144 атракционни влакчета у нас са минали проверка

„Към момента в България има 144 подвижни единици, които извършват т.нар. атракционен превоз. Проверка са минали едва 42, въпреки че през годините сме ставали свидетели на пътнотранспортни произшествия с тях. Добрата новина е, че до този момент няма фатален изход. Тези влакчета обаче не подлежат на абсолютно никакъв контрол и на никаква проверка, затова сме решили да подредим нещата“, заяви пред Българското национално радио председателят на Комисията по транспорт и съобщения и народен представител от БСП–ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Кирил Добрев.



По думите му превозите с атракционна цел в момента се осъществяват без ясни правила, което създава сериозни рискове. Заедно с народния представител Биляна Иванова той подготвя предложения за промени в Закона за автомобилните превози, които ще въведат изисквания към водачите и тяхната квалификация, задължителни застраховки за пътниците, строго определени маршрути, засилен технически надзор и право на контролните органи да спират и проверяват превозните средства. „Не можем да чакаме поредния инцидент, за да се предприемат мерки. Време е тези атракции да се движат по регламент, както е в нормалните европейски държави“, подчерта Добрев.

В ефира на БНР той се спря и на друга болезнена тема – безводието. Социалистът обърна внимание, че по темата още от зимата са се ангажирали както министрите от БСП Иван Иванов и Манол Генов, така и парламентарната група на левицата и именно затова е била създадена и комисията по безводието. Според него проблемът е хроничен и засяга редица региони, а най-сериозният дефицит е в липсата на координация. „Водните ресурси в момента се управляват от четири различни министерства, което води до хаос и неефективност. Необходими са спешни и устойчиви мерки – от изграждане на нови водоизточници и ремонти на ВиК мрежата, до строг контрол върху разхищаването на питейна вода. Но най-важното – нужен е единен орган за управление на водите, който да отговаря за най-скъпия ни ресурс“, заяви Добрев.

