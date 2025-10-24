Кирил Добрев прие 2100 подписа от жителите на община Родопи в подкрепа на промени в Закона за автомобилните превози

Жителите на община Родопи настояват за спешно приемане на промените в Закона за автомобилните превози, които ще улеснят достъпа на хората от малките населени места до градските центрове.

Подписка с 2100 подписа, събрана само за няколко дни, беше внесена в Комисията по транспорт и съобщения от кмета Павел Михайлов и секретаря на община Родопи Иванка Петкова.

„Внесохме 2100 подписа, събрани от жителите на община Родопи. Надявам се това да ускори приемането на промените, внесени от депутатите от Пловдивска област. Те ще облекчат над 50 хиляди души, които живеят на територията на нашата община“, заяви кметът Михайлов.

Народният представител от БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Галин Дурев, който е един от вносителите на поправките, подчерта, че с предложените промени се прави първа крачка към по-добрата свързаност между населените места. „Новите текстове ще позволят на междуградските автобуси, които свързват едно или повече населени места от общините с административен център извън тяхната територия, да спират на определени в утвърдено разписание автоспирки, а не само на автогари. Подобни са казусите на общините Родопи и Марица в Пловдска област. “, обясни Дурев.

Промените са резултат от серия срещи, започнали през април по инициатива на зам.-председателя на ПГ на БСП-ОЛ и председател на комисията по транспорт в парламента Кирил Добрев. Заедно с вицепремиера и министър на транспорта Гроздан Караджов те проведоха разговор с всички 18 кметове от Пловдивска област. Основната тема беше състоянието на обществения транспорт и трудностите на общините при организирането на междуселищните линии.

„Хората не искат много – просто автобус, който да ги закара до града. Това е елементарно, но за хиляди жители в общини из цяла България това все още е лукс. Нашата задача е да направим така, че нито един човек да не остава откъснат от възможността да стигне до работа, училище или болница. Когато местната власт, парламентът и правителството работят заедно, решенията идват бързо. Като председател на комисията по транспорт се ангажирам тези промени да бъдат разгледани възможно най-скоро, за да облекчим живота на десетки хиляди хора,“ заяви Кирил Добрев.

