Кирил Добрев: Превенцията спасява животи, не наказанията постфактум

Новите промени в Закона за движение по пътищата – с по-строги санкции за агресивно шофиране, превишена скорост и опасно изпреварване – са стъпка в правилната посока. Но законът сам по себе си не е достатъчен. Той ще има ефект само ако бъде прилаган последователно, подкрепен от активни институции и от общество, което ясно заявява, че пътят е място за споделяне, а не за демонстрация на сила,“ коментира Кирил Добрев – председател на Комисията по транспорт и съобщения в Народното събрание в социалните мрежи.

По думите му, превенцията е ключов фактор за намаляване на инцидентите – чрез образователни кампании в училищата, обучения по безопасно шофиране, насърчаване на култура на толерантност между участниците в движението и ранна работа с рискови групи. „Когато агресията се предотврати, вместо да се наказва постфактум, обществото печели – с по-малко жертви, по-малко страдание и повече доверие по пътищата. Историята на много държави показва, че когато обществото реши, че насилието е недопустимо и подкрепи политики, които го ограничават, промяната е възможна в рамките на едно поколение,“ подчерта Добрев.

Добрев изрази увереност, че е възможно да има градове, в които децата се прибират сами от училище без страх, чрез осветени улици, активна общинска полиция и бързи реакции на сигналите за агресия. Според него, младежите трябва да се гордеят не със скоростта на колата, а с уменията и постиженията си – цел, която може да се постигне чрез инвестиции в спорт, култура и образование, предлагащи алтернатива на „силовата идентичност“.

