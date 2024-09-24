Кандидатска листа на ПП-ДБ за 16 МИР Пловдив – град
КП „Продължаваме Промяната – Демократична България“ регистрира днес пълна листа от кандидати за народни представители в 16 МИР Пловдив град.
Представяме на вниманието ви, всички кандидати:
1. Асен Васков Василев
2. Стою Теодоров Стоев
3. Катя Максимова Панева
4. Манол Костадинов Пейков
5. Христо Йорданов Даскалов
6. Петър Жечев Радевски
7. Владимир Бонов Славенски
8. Веселина Стефанова Александрова
9. Оханес Хачик Паникян
10. Искра Огнянова Василева
11. Светлан Алексеев Илиев
12. Чило Людмилов Попов
13. Георги Веселинов Иванов
14. Костадин Георгиев Гвоздев
15. Николай Георгиев Георгиев
16. Борислав Петров Матеев
17. Златко Атанасов Босаков
18. Величка Славчева Анадъмска
19. Йоно Денев Чепилски
20. Дилиян Илчев Манолов,
21. Петър Славеев Петков
22. Тодор Костадинов Костадинов
23. Гергана Иванова Станкова
24. Веселка Петрова Христамян