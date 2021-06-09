Кандидатите на ПК „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за депутати в 46-ото Народно събрание

|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 1 БЛАГОЕВГРАД
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Стоян Йорданов Великов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|2
|Пирин Асенов Несторов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Ибрахим Адем Молла
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Владимир Николов Живков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Васил Георгиев Костов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|6
|Димка Василева Попстоянова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Величка Кръстева Великова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|8
|Райна Димитрова Златкова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|9
|Спас Христов Попов
|
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 2 БУРГАС
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Павел Маринов Маринов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Димитър Стоянов Стоянов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Женя Димитрова Илиева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Кольо Атанасов Колев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Виляна Янкова Русева
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|6
|Снежана Николова Никова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|7
|Нако Райнов Стефанов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|8
|Христо Бранимиров Щерьонов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|9
|Иво Веселинов Узунов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|10
|Добрин Илиев Баджаков
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|11
|Александър Михайлов Томов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|12
|Станимир Недялков Станков
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|13
|Симеон Веселинов Вутов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|14
|Руска Стефанова Иванова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|15
|Станислав Асенов Асенов
|ПП ВЪЗРАЖДНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|16
|Георги Стоянов Димитров
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|17
|Недялка Баева Баева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|18
|Захари Климентов Кирилов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 3 ВАРНА
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Иван Асенов Атанасов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Георги Димитров Андреев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Петър Георгиев Георгиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Вилиян Кръстев Кръстев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|5
|Емил Митков Басаров
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|6
|Венцислав Антонов Савов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|7
|Венцислава Николаева Олянова
|
|8
|Мая Петрова Костадинова
|9
|Силвия Георгиева Георгиева
|
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 4 ВЕЛИКО ТЪРНОВО
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Николай Симеонов Малинов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Доц д-р Стефан Иванов Анчев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Радко Любенов Ханджиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Цвета Владимирова Попова
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|5
|Светлана Ненчева Лакова
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|6
|Калина Тодорова Папазова-Ненова
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 5 ВИДИН
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Иван Иванов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Людмил Антов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Пламен Цветков
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|4
|Тихомир Тодоров
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|5
|Светлин Ромеов Борисов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 6 ВРАЦА
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Христо Цветанов Монов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Асен Денков Асенов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Петър Димитров Пандурски
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 7 ГАБРОВО
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Светлана Ненчева Лакова
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Цоньо Събев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Цвета Владимирова Попова
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 8 ДОБРИЧ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Нина Георгиева Ставрева
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|2
|Валентин Паскалев Славов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|д-р Мария Стефанова Атанасова
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|4
|Пламен Михайлов Първанов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Гергана Йовкова Цонева
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|6
|Иван Йорданов Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Димитър Йорданов Желязков
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 9 КЪРДЖАЛИ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Павел Стаменов Иванов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|2
|Иван Вълчев Иванов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Мирослав Ивайлов Митков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Емил Венков Николов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Марин Иванов Абрашев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 10 КЮСТЕНДИЛ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Георги Василев Градевски
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Антон Георгиев Сираков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Кирил Павлов Вуковски
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Александър Иванов Александров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 11 ЛОВЕЧ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Атанас Ралчев Панчев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Теодор Христов Георгиев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Румен Стоянов Йорданов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Пламен Георгиев Александров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Митко Георгиев Бочев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 12 МОНТАНА
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Нако Райнов Стефанов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Румен Иванов Ерменков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Росен Фидосиев Риджолски
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Марияна Петрова Златкова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 13 ПАЗАРДЖИК
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Асен Денков Асенов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Ангел Минков Минков
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Андриан Димитров Атанасов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Елисавет Христов Гангов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Георги Илиев Йорданов
|6
|Спас Цветанов Шиков
|7
|Антоан Андрианов Атанасов
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 14 ПЕРНИК
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Антон Георгиев Сираков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Станимир Герасимов Наков
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Станислав Асенов Асенов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Павлина Денкова Стоянова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 15 ПЛЕВЕН
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Пламен Георгиев Александров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Валери Владимиров Попов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Любомир Методиев Стоичков
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|4
|Атанас Ралчев Панчев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Николай Иванов Стоев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Красимир Георгиев Кузманов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Сашо Любенов Начев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|8
|Цеко Кръстев Ангелов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|9
|Бистра Маринова Кралева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 16 – ПЛОВДИВ град
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Жан Виденов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Павел Иванов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Вергиния Иванова Атанасова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Виолета Ковачева
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Христо Цветанов Монов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 17 ПЛОВДИВ област
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Жан Виденов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Петя Паликрушева
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Валентин Грамов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|4
|Радко Ханджиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 18 РАЗГРАД
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Иван Пенчев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|2
|Ради Христов Ганев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Георги Станчев Георгиев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|4
|Димчо Станоев Сотиров
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 19 РУСЕ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Стелиян Стефанов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Мариян Йорданов Димитров
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Иво Стоянов Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Симеон Маринов Монев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|5
|Любомир Иванов Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Дилян Иванов Данев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|7
|Петър Михайлов Йорданов
|Нац. Движение Ляво обединение
|8
|Петър Георгиев Владев
|Нац. Движение Ляво обединение
|9
|Георги Христов Георгиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|10
|Десислава Ванева Крумова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|11
|Мариана Румянова Костадинова
|Нац. Движение Ляво обединение
|12
|Дарина Петрова Занева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
| 13
|Стефан Александров Александров
|Нац. Движение Ляво обединение
|14
|Стефан Илиев Василев
|Нац. Движение Ляво обединение
|15
|Рафаил Антонов Арабаджийски
|Нац. Движение Ляво обединение
|16
|Марин Иванов Георгиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 20 СИЛИСТРА
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Веселин Първанов Найденов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Димитър Калитков Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Петър Георгиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 21 СЛИВЕН
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Петя Паликрушева
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|2
|Димо Димиев Цонев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|4
|Юрий Христов Янков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Еньо Димитров Енев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Димитър Славов Димитров
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|6
|Недко Иванов Томов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|7
|Маргарита Йорданова Жекова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|8
|Петр Василиевич Сибов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|9
|Съби Стоянов Събев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|10
|Мариана Антонова Иванова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 22 СМОЛЯН
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Валентина Александрова Николова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Николай Димитров Палазов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Ивайло Любенов Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Димитър Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Минчо Гърбелов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 23 СОФИЯ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Николай Симеонов Малинов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Александър Вачев Петров
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|3
|Бойко Пешев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|4
|Калин Викторов Божков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Явор Стоянов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|6
|Емил Венков Николов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Христо Куклев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|8
|Славчо Стефанов Димитров
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|9
|Сабина Делкова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|10
|Йоана Кирчева
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|11
|Миглена Петкова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|12
|Иван Иванов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|13
|Петър Димитров Пандурски
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|14
|Юрий Борисов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 24 СОФИЯ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|арх. Ивайло Мишев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|2
|Боян Любомиров Дуранкев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Симеон Пенев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|4
|Симеон Гагов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Радинка Дякова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|6
|Владимир Александров Чучуев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Красимир Демиров
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|8
|Илия Тодоров
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|9
|Валентина Александрова Николова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 25 СОФИЯ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Иван Асенов Атанасов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Иван Пенчев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Станка Дечева
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|4
|Юлиана Йотова Йончовска
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|5
|Ивайло Любенов Иванов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Славчо Стефанов Димитров
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|7
|Румен Петров
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|8
|Калин Викторов Божков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|9
|Симеон Димитров Пенев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|
|
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 26 СОФИЯ област
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Лало Георгиев Кирилов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|2
|Валентин Груев Григоров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Симеон Василев Ангелов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|4
|Борянка Николаева Миланова
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Иван Велков Болчев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|6
|Илия Йотов Ценов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Тодор Харалампиев Тотев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|8
|Христо Йотов Йотов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|9
|Милка Кирилова Петрова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|10
|Ганчо Иванов Попов
|Пенсионерски съюз
|11
|Лиляна Ботева Рашева
|Пенсионерски съюз
|12
|Костадин Недев Господинов
|Пенсионерски съюз
|13
|Галина Вескова Николова
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 27 СТАРА ЗАГОРА
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|КрасимирХристов Янков
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|2
|Дочо Шиков
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Иво Тонев
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|4
|Яница Станчева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Никола Николов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|6
|Корнелия Илиева Владева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Тихомир Трифонов
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|8
|Ангелина Петрова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|9
|Елена Ангелова
|Гражданска квота
|10
|Кина Филипова
|ПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
|11
|Димо Димиев Цонев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 28 ТЪРГОВИЩЕ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Емил Димитров Миланов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Валентин Груев Григоров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Красимир Антимов Колев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|4
|Георги Станчев Георгиев
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|5
|Дора Тодорова Маринова
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 29 ХАСКОВО
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Хубен Стефанов Стефанов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Румен Лозев Митев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|3
|Александър Георгиев Бозаков
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|4
|Желю Добромиров Желев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Веселин Митков Димитров
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Добромир Киров Мазгалов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|
|
|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 30 ШУМЕН
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|д-р Илиян Вълев Илиев
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|2
|Максим Йорданов Иванов
|ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
|3
|Петър Иванов Синджирлиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Татьяна Васильевна Терзиева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Диян Христов Йорданов
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Лъчезар Рдославов Боев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|7
|Пламен Неделчев Станчев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|8
|Димитър Георгиев Петков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|9
|Петър Симеонов Димитров
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|10
|Ленин Владимиров Пенев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
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|№ по ред в кандидатска листа
|МИР – 31 ЯМБОЛ
|ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
|1
|Женя Димитрова Илиева
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|2
|Румен Димов Проданов
|ПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
|3
|Димитър Стефанов Бояджиев
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|4
|Желязко Иванов Желязков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|5
|Красимир Цветков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
|6
|Пламен Иванов Петков
|ПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО