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Политика 

Кандидатите на ПК „ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА“ за депутати в 46-ото Народно събрание

Недялко Тенев
№ по ред в кандидатска листаМИР – 1 БЛАГОЕВГРАДПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Стоян Йорданов ВеликовПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
2Пирин Асенов НесторовПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Ибрахим Адем МоллаПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Владимир Николов ЖивковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Васил Георгиев КостовПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
6Димка Василева ПопстояноваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Величка Кръстева ВеликоваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
8Райна Димитрова ЗлатковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
9Спас Христов Попов 
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 2 БУРГАСПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Павел Маринов МариновПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Димитър Стоянов СтояновПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Женя Димитрова ИлиеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Кольо Атанасов КолевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Виляна Янкова РусеваПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
6Снежана Николова НиковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
7Нако Райнов СтефановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
8Христо Бранимиров ЩерьоновПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
9Иво Веселинов УзуновПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
10Добрин Илиев БаджаковПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
11Александър Михайлов ТомовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
12Станимир Недялков СтанковПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
13Симеон Веселинов ВутовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
14Руска Стефанова ИвановаПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
15Станислав Асенов АсеновПП ВЪЗРАЖДНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
16Георги Стоянов ДимитровПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
17Недялка Баева БаеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
18Захари Климентов КириловПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 3 ВАРНАПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Иван Асенов АтанасовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Георги Димитров АндреевПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Петър Георгиев ГеоргиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Вилиян Кръстев КръстевПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
5Емил Митков БасаровПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
6Венцислав Антонов СавовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
7Венцислава Николаева Олянова 
8Мая Петрова Костадинова
9Силвия Георгиева Георгиева 
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 4 ВЕЛИКО ТЪРНОВОПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Николай Симеонов МалиновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Доц д-р Стефан Иванов АнчевПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Радко Любенов ХанджиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Цвета Владимирова ПоповаПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
5Светлана Ненчева ЛаковаПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
6Калина Тодорова Папазова-НеноваПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 5 ВИДИНПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Иван  Иванов ПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Людмил АнтовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Пламен ЦветковПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
4Тихомир  ТодоровПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
5Светлин Ромеов БорисовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 6 ВРАЦАПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Христо Цветанов МоновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Асен Денков АсеновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Петър Димитров ПандурскиПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 7 ГАБРОВОПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Светлана Ненчева ЛаковаПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Цоньо СъбевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Цвета Владимирова ПоповаПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 8 ДОБРИЧПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Нина Георгиева СтавреваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
2Валентин Паскалев СлавовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3д-р Мария Стефанова АтанасоваПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
4Пламен Михайлов ПървановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Гергана Йовкова ЦоневаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
6Иван Йорданов ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Димитър Йорданов ЖелязковПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 9 КЪРДЖАЛИПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Павел Стаменов ИвановПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
2Иван Вълчев ИвановПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Мирослав Ивайлов МитковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Емил Венков НиколовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Марин Иванов АбрашевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 10 КЮСТЕНДИЛПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Георги Василев ГрадевскиПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Антон Георгиев СираковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Кирил Павлов ВуковскиПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Александър Иванов АлександровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 11 ЛОВЕЧПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Атанас Ралчев ПанчевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Теодор Христов ГеоргиевПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Румен Стоянов ЙордановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Пламен Георгиев АлександровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Митко Георгиев БочевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 12 МОНТАНАПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Нако Райнов СтефановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Румен Иванов ЕрменковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Росен Фидосиев РиджолскиПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Марияна Петрова ЗлатковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 13 ПАЗАРДЖИКПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Асен Денков АсеновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Ангел Минков МинковПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Андриан Димитров АтанасовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Елисавет Христов ГанговПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Георги Илиев Йорданов
6Спас Цветанов Шиков
7Антоан Андрианов Атанасов
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 14 ПЕРНИКПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Антон Георгиев СираковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Станимир Герасимов НаковПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Станислав Асенов АсеновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Павлина Денкова СтояноваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 15 ПЛЕВЕНПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Пламен Георгиев АлександровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Валери Владимиров ПоповПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Любомир Методиев СтоичковПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
4Атанас Ралчев ПанчевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Николай Иванов СтоевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Красимир Георгиев КузмановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Сашо Любенов НачевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
8Цеко Кръстев АнгеловПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
9Бистра Маринова КралеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 16 – ПЛОВДИВ градПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Жан ВиденовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Павел ИвановПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Вергиния Иванова АтанасоваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Виолета КовачеваПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Христо Цветанов МоновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 17 ПЛОВДИВ областПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Жан ВиденовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Петя ПаликрушеваПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Валентин ГрамовПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
4Радко ХанджиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 18 РАЗГРАДПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Иван ПенчевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
2Ради Христов ГаневПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Георги Станчев ГеоргиевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
4Димчо Станоев СотировПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 19 РУСЕПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Стелиян СтефановПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Мариян Йорданов ДимитровПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Иво Стоянов ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Симеон Маринов МоневПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
5Любомир Иванов ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Дилян Иванов ДаневПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
7Петър Михайлов ЙордановНац. Движение Ляво обединение
8Петър Георгиев ВладевНац. Движение Ляво обединение
9Георги Христов ГеоргиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
10Десислава Ванева КрумоваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
11Мариана Румянова КостадиноваНац. Движение Ляво обединение
12Дарина Петрова ЗаневаПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 13Стефан Александров АлександровНац. Движение Ляво обединение
14Стефан Илиев ВасилевНац. Движение Ляво обединение
15Рафаил Антонов АрабаджийскиНац. Движение Ляво обединение
16Марин Иванов ГеоргиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 20 СИЛИСТРАПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Веселин Първанов НайденовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Димитър Калитков ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Петър ГеоргиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 21 СЛИВЕНПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Петя ПаликрушеваПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
2Димо Димиев ЦоневПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
4Юрий Христов ЯнковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Еньо Димитров ЕневПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Димитър Славов ДимитровПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
6Недко Иванов ТомовПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
7Маргарита Йорданова ЖековаПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
8Петр Василиевич СибовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
9Съби Стоянов СъбевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
10Мариана Антонова ИвановаПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 22 СМОЛЯНПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Валентина Александрова НиколоваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Николай Димитров ПалазовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Ивайло Любенов ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Димитър ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Минчо ГърбеловПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 23 СОФИЯПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Николай Симеонов МалиновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Александър Вачев ПетровПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
3Бойко ПешевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
4Калин Викторов БожковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Явор СтояновПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
6Емил Венков НиколовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Христо КуклевПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
8Славчо Стефанов ДимитровПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
9Сабина ДелковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
10Йоана КирчеваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
11Миглена ПетковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
12Иван ИвановПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
13Петър Димитров ПандурскиПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
14Юрий БорисовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 24 СОФИЯПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1арх. Ивайло МишевПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
2Боян Любомиров ДуранкевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Симеон ПеневПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
4Симеон ГаговПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Радинка ДяковаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
6Владимир Александров ЧучуевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Красимир ДемировПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
8Илия ТодоровПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
9Валентина Александрова НиколоваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 25 СОФИЯПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Иван Асенов АтанасовПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Иван ПенчевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Станка ДечеваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
4Юлиана Йотова ЙончовскаПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
5Ивайло Любенов ИвановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Славчо Стефанов ДимитровПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
7Румен ПетровПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
8Калин Викторов БожковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
9Симеон Димитров ПеневПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
 
 
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 26 СОФИЯ областПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Лало Георгиев КириловПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
2Валентин Груев ГригоровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Симеон Василев АнгеловПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
4Борянка Николаева МилановаПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Иван Велков БолчевПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
6Илия Йотов ЦеновПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Тодор Харалампиев ТотевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
8Христо Йотов ЙотовПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
9Милка Кирилова ПетроваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
10Ганчо Иванов ПоповПенсионерски съюз
11Лиляна Ботева РашеваПенсионерски съюз
12Костадин Недев ГосподиновПенсионерски съюз
13Галина Вескова НиколоваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 27 СТАРА ЗАГОРАПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1КрасимирХристов ЯнковПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
2Дочо ШиковПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Иво ТоневПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
4Яница СтанчеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Никола НиколовПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
6Корнелия Илиева ВладеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Тихомир ТрифоновПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
8Ангелина ПетроваПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
9Елена АнгеловаГражданска квота
10Кина ФилиповаПП БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
11Димо Димиев ЦоневПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 28 ТЪРГОВИЩЕПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Емил Димитров МилановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Валентин Груев ГригоровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Красимир Антимов КолевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
4Георги Станчев ГеоргиевПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
5Дора Тодорова МариноваПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
№ по ред в кандидатска листаМИР – 29 ХАСКОВОПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Хубен Стефанов СтефановПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Румен Лозев МитевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
3Александър Георгиев БозаковПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
4Желю Добромиров ЖелевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Веселин Митков ДимитровПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Добромир Киров МазгаловПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 30 ШУМЕНПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1д-р Илиян Вълев ИлиевПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
2Максим Йорданов ИвановПП СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“
3Петър Иванов СинджирлиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Татьяна Васильевна ТерзиеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Диян Христов ЙордановПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Лъчезар Рдославов БоевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
7Пламен Неделчев СтанчевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
8Димитър Георгиев ПетковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
9Петър Симеонов ДимитровПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
10Ленин Владимиров ПеневПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
 
№ по ред в кандидатска листаМИР – 31 ЯМБОЛПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ
1Женя Димитрова ИлиеваПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
2Румен Димов ПродановПП ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ КОМУНИСТИ
3Димитър Стефанов БояджиевПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
4Желязко Иванов ЖелязковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
5Красимир ЦветковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
6Пламен Иванов ПетковПП ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

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