Кандидати за общински съветници от БСП-ОЛ: Селата не са периферия, те са сърцето на община Пазарджик

Селата не са периферия, те са сърцето на нашата община, посочи водачът на листата с кандидати за общински съветници от Коалиция БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА Гергана Ичева на среща с жители на Величково.

Тя подчерта, че населените места имат нужда не само от внимание, но и от повече решения, които да променят бъдещето им.

През годините в пазарджишките села хората се сблъскваха с редица проблеми – от разбити улици, до липса на вода, ограничен достъп до здравеопазване, нередовен транспорт и обезлюдяване, но съветниците от БСП винаги сме отстоявали селата да заемат полагащото им се място в дневния ред на общината, категорична бе Лиляна Мърхова-Присадникова, която е втора в листата и допълни, че и на предстоящите избори кандидатите застават зад приоритета – повече реални средства, отделени за населените места.

По време на срещата с жителите на селото бяха обсъдени възможности там, където няма медицински практики, мобилни здравни кабинети да обикалят селата по график и да осигуряват базова медицинска помощ. Повдигнати бяха въпроси за незаконните сметища. Кандидатите за общински съветници от Коалиция БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА подчертаха, че след формирането на общинско предприятие по чистота в община Пазарджик, е време да се помисли и за обществен транспорт, с което да се решат трудностите на пътуващите от селата.

Инвестиране в читалищната дейност, младежки клубове и възстановяване на местни празници и обичаи може да върне живота в селото, коментира третата в листата Надя Клисурска. Сред важните теми, на които тя обърна внимание, е специална програма за активен живот на пенсионерите.

С правилните решения и активна местна политика, животът в селата на община Пазарджик може да стане не просто възможен, а желан, посочиха кандидатите и се ангажираха да вземат и подкрепят решения в Общински съвет, за да се случи.

Представителите на Коалиция БСП-ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА, които са с №1 в бюлетината за местния вот на 12 октомври, проведоха срещи и с жители на селата Мало Конаре, Априлци и Цар Асен, в които се включиха Руди Синапов, Йордан Тодоров, Венета Андреева, Николай Дечев.

Facebook

Twitter



Shares