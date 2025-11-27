Актьорът Philip Bukov се свърза с нас, за да ни каже, че организира кампания за набиране на средства за покриване на гаранцията на Благо!

Той ни разказа за хора в цялата страна, които искат да дарят, за да може Благо да се върне възможно най-бързо вкъщи.

Благодарим му за инициативата. Той неведнъж показа, че е на страната на свободните граждани, които излизаха десетки пъти по площадите в София, Варна, Пловдив и Русе в подкрепа на Благо!

Кампания: „Свобода за Благо“

Линк: https://platformata.bg/…/2922:svoboda…/details/campaign.html

