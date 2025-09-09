Калоян Паргов: С Китай бяха обсъдени възможности за увеличение на инвестициите 

Посещението в Китай на делегацията на БСП бе, за да покажем уважение към изгражданите повече от 76 години дипломатически отношения. Освен това отбелязахме 80 години от края на Втората световна война, момент изключително важен в историята на партията ни в нейната борба срещу фашизма”. Това заяви заместник-председателят на БСП Калоян Паргов в ефира на БТВ.

“През 2019 г. бе установено стратегическо партньорство с Китай подпечатано с подписите на президента Си и президента Радев, но много не беше свършено от тогава. С нашата визита ние обсъдихме увеличаване на възможностите за инвестициите”, допълни той.

По неговите думи в проведените разговори между делегацията на БСП с членовете на политбюро от китайската страна, са отличени силните страни на България на китайския пазар, с които страната ни не присъства отчетливо. “Говорихме за туризъм, за розово масло и културен обмен, но желанието ни е да осигурим инвестиции с висока добавена стойност, такива каквито Китай предлага на много европейски държави”, изтъкна социалистът.

