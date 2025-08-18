понеделник, август 18, 2025
Последни:
Политика

Калоян Методиев: Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода.

Редактор

“Плевен! Плевенчани! Втора година стоите без вода. Ходите до тоалетна с кофи и се къпете с канчета. Снощи в Плевен на протеста срещу трагичната ви съдба се събраха 200-300 човека. Защо не сте 10-20 хиляди пред общината? Подкрепете протестиращите. Да „пометете“ кмета, шефа на ВиК, министрите на екологията и регионалното развитие. Какво точно чакате? Кой ще ви спаси? Европейци някои, руснаци ще дойдат, американци… Сами трябва да се надигнете. Да проявите непокорство. Да кажете заедно: стига! Всеки ден. Подкрепяме ви! С вас сме! Цяла България ви гледа: как се мъчите и как мнозинството мълчи. Действайте!”

Интересно от мрежата

Вижте още

Деян Николов с кратък урок по демокрация за видни евроатлантици

Редактор

Цвета Рангелова: Предлагаме затвор, а не глоба за тези, които продават райски газ и алкохол на деца

Редактор

„Царят е гол!“ или как „Възраждане“ разкри схемата с частните пенсионни фондове

Редактор

Pin It on Pinterest