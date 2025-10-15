Калоян Методиев: Наталия Киселова се очертава като първата жертва на разместванията по оста Борисов – Пеевски

Озлобилият се към опомиярчената БСП Борисов избълва водопад от критики срещу самозабравилата се председателка на Народното събрание.

Той я избра! Цяла България бра срам заради поведението й на хваната от гората, която иска да я разхожда НСО, да е във ВИП ложи, да й брандират тениски с името, да седи до Гонзо (това пък една чест) и т.н. Сега й е паднало. Това става като даваш власт на някой без да e работил за нея, да е готов, да е извървял път, да има ценности, житейски опит. Но! Борисов доказа, че е безпринципен и гледа на политиката през призмата на келепира, а не на принципа и закона. Това е ключово при смяната на натресената ни Киселова. Подразнило го е ходенето по изложби, панаири и мачове без да го пита. Че виси нон-стоп в ложата МУ на Националния стадион.

# Не го подразни, че заличи група в нарушение на Конституцията!

# Че използва с Кирил Добрев 120 местен правителствен самолет до Баку ( за 4 човека) и зарязаха бягащите от войната български дипломати от Иран!

# Че прикрива изслушвания за корупция и пази имунитети!

# Че ограничава достъпа на граждани до парламенента

# Че одобри покупката на 70 нови автомобила за парламента (4х4) на фона на бюджета на държавата.

# Че се държи просташки и нарушава правилника всекидневно.

Борисов, безпринципно, я маха сега заради това, че групата, която хрантутеше в БСП го би на изборите в Пазарджик и смени скута. Минаха към Пеевски.

Много късно, Борисов! Всичките грехове на Киселова, безобразия, закононарушения трябва да се пишат на ГЕРБ. Борисов я избра с депутатите си. Той я търпя. Той я използва като панаирджийска мечка, за да й гледа сеира. Профилира я и я пусна да се излага. Сега иска пак той да е в бяло. И да продължи напред, както досега като ни продуцира поредния сламен човек, някоя карикатура, която да обира калая. Киселова остава най-позорния, срамен, несъстоятелен председател на българския парламент! Но отговорността е само и единствено на Бойко Борисов.“

