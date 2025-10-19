Тъй като искам и аз да помогна на политическия живот в България, ще дам експертна информация как може да действа демокрацията в една утвърдена европейска страна с надеждата, че ще бъда полезен.

Страната е Нидерландия и примерът е с Партията на свободата.

Партията на свободата (PVV) е юридически регистрирана като асоциация. Асоциацията е създадена формално от две лица – едно физическо (Геерт Вилдерс) и едно юридическо – фондацията (Stichting Groep Wilders), представлявано от същия Вилдерс. Така законовото изискване за двама учредители е изпълнено, но реално волята и на двете страни е на едно и също физическо лице. Вилдерс е единственият член на асоциацията, единствен управител на фондацията и съответно – единствен орган на воля и решение. В устава на партията е записано, че нови членове се приемат по покана на ръководството, но досега това не се е случвало.

Така всички партийни функции се свеждат до личната преценка на Вилдерс. Вилдерс сам изготвя листите за избори, сам определя кандидатите за парламента, сам предлага министрите при участие в управление и сам подписва коалиционните споразумения. В PVV няма конгреси, съвети, делегати или вътрешни избори.

В нидерландската политика Партията на свободата заема днес централно място. След изборите от 2023 г. тя стана първа политическа сила и влезе във властта, излъчвайки петима министри. Партията на свободата напуска управляващата коалиция и с това правителството през юни 2025 г. пада. Новите парламентарни избори са насрочени за 29 октомври 2025 г. Социологическите проучвания към момента сочат, че PVV е с 21% подкрепа. Следващата партия е Christen‑Democratisch Appèl (CDA) с около 15.5 %.

Автор: Юрий Борисов

